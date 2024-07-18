Долгое ношение наушников может вызвать заболевания слухового канала и снижение уровня слуха, рассказал NewsInfo.Ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Наушники нельзя долго носить по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. Сегодня выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития плохой микрофлоры и т. д. Всё-таки наушники — это неприятная штука", — отметил эксперт.

Муртазин добавил, что наушники желательно дезинфицировать каждый день, но люди, по понятным причинам, этого не делают. В конечном итоге они получают проблемы со слухом, в некоторых случаях дело доходит до операций, предупредил он.

"Люди в прямом смысле слова из-за этого рискуют своим здоровьем", — подчеркнул собеседник.

Ещё один фактор риска при долгом использовании наушников — уровень звука. Мало кто из людей следует рекомендациям по ограничению громкости музыки, которая играет в плеере.

"Это второе ограничение, про которое нужно думать. Но про него не думают. И у многих, особенно подростков, наблюдается снижение уровня слуха. Они плохо слышат. Это связано с максимальной громкостью, на которой они нон-стоп слушают музыку в наушниках, тем более если спят в них. Это действительно большая проблема", — подытожил Муртазин.

Фото: Freepik.