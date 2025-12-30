Когда громкость заканчивается отитом: какие наушники помогут сохранить слух

Постоянная работа в наушниках может привести к отиту и необратимой потере слуха, если игнорировать базовые правила безопасности, рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. Последствия регулярного использования наушников он объяснил NewsInfo.

Минимизировать вред для слуха можно, если соблюдать простые правила, подчеркивает доктор.

"Не ставить громкость на максимум, лучше примерно на две трети от возможностей аппарата. Наушники должны быть накладными. Есть наушники внутриканальные, такие не надо. А есть наушники накладные, такие ретро-огромные, чтобы закрывали оба уха. Вот такие подходят", — пояснил врач.

Специалист добавил, что длительное использование внутриканальных наушников может привести к воспалениям, а высокая громкость со временем вызовет куда более серьезные последствия.