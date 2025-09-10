Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в животе
Боль в животе
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 1:28

Мгновенный стоп-сигнал для тошноты: сработает даже без таблеток

Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты

Можно ли быстро справиться с приступом тошноты без лекарств? Врач-реабилитолог Сергей Агапкин утверждает: да, и для этого достаточно… холода.

Нервная система и тошнота

Специалист объяснил, что неприятное ощущение возникает из-за работы двух важных нервов:

  • блуждающего - он соединяет мозг с брюшной полостью;

  • тройничного - проходит по всей поверхности лица.

Именно их взаимодействие провоцирует рвотную реакцию.

Как помогает холод

Агапкин отметил, что воздействие холодом на зоны, где тройничный нерв располагается ближе всего к коже — лоб, верхнюю и нижнюю челюсть — может снизить активность рвотного центра.

Практический совет

Чтобы облегчить тошноту, врач рекомендует:

  • приложить к лицу холодный компресс,

  • либо подставить лицо под поток холодного воздуха.

Это простое действие помогает "отключить" сигнал, вызывающий позывы к рвоте.

Сахар помогает быстро восстановить ясность ума — гастроэнтеролог Вялов сегодня в 0:16

Экзамены, переговоры, дедлайны: как быстро вернуть ясность мышления без допинга

Гастроэнтеролог поделился простым лайфхаком: один стик сахара способен мгновенно вернуть ясность ума и сосредоточенность, но применять его стоит с осторожностью.

Читать полностью » Врач-невролог Оксана Лисина назвала основные причины бессонницы сегодня в 0:14

Когда сон не приходит часами: тревожный сигнал организма

Бессонница может показаться безобидной, но на деле она разрушает здоровье и психику. Почему недосып превращается в замкнутый круг?

Читать полностью » Врач Чернышова назвала эффективные способы избавиться от икоты вчера в 23:56

Как избавиться от икоты за минуту: врач назвала работающие методы

Почему иногда икота становится мучительной и какие простые способы помогают остановить её за минуты объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Читать полностью » Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте вчера в 23:48

Шесть мифов о старении, которые давно пора забыть

Семь мифов о старости мешают объективно смотреть на возраст. Учёные доказали: здоровье и активность во многом зависят не от лет, а от выбора самого человека.

Читать полностью » Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:31

Один лишний стакан может стоить здоровья: чем грозит любовь к жирному молоку

Исследования о молочных продуктах подтверждают, что выбор между цельным и обезжиренным молоком имеет свои нюансы. Узнайте, как делать правильный выбор для здоровья!

Читать полностью » Национальный европейский центр здравоохранения: простуда временно защищает от ковида вчера в 22:43

Чихание против коронавируса: неожиданный эффект риновируса

Учёные выяснили, что недавняя простуда с насморком снижает риск заразиться ковидом почти наполовину. Но эффект кратковременный и не заменяет вакцинацию.

Читать полностью » Университет Тохоку: практика Рэй-хо укрепляет мышцы ног и снижает риск падений вчера в 22:34

Самурайские поклоны против падений: древняя практика спасает пожилых от травм

Узнайте, как практика Рэй-хо из самурайских традиций помогает пожилым людям избежать падений и улучшает здоровье всего за 5 минут в день.

Читать полностью » Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза вчера в 22:26

Можно ли заразиться от унитаза? Врач объяснил, что для этого нужно

Насколько реально подхватить половую инфекцию через сиденье унитаза в общественном туалете и почему риск заражения считается ничтожно малым объяснила микробиолог

Читать полностью »

Еда

Рецепт "Спагетти на миллион долларов": паста, соус и четыре вида сыра
Авто и мото

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат
Еда

Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде
Наука

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249
Питомцы

Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет
Технологии

Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни
Туризм

Путешественница из Чехии преодолела в одиночку более 4 тысяч км по Тихоокеанской тропе США
