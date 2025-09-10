Мгновенный стоп-сигнал для тошноты: сработает даже без таблеток

сегодня в 0:16

Экзамены, переговоры, дедлайны: как быстро вернуть ясность мышления без допинга

Гастроэнтеролог поделился простым лайфхаком: один стик сахара способен мгновенно вернуть ясность ума и сосредоточенность, но применять его стоит с осторожностью.

Читать полностью »

сегодня в 0:14

Когда сон не приходит часами: тревожный сигнал организма

Бессонница может показаться безобидной, но на деле она разрушает здоровье и психику. Почему недосып превращается в замкнутый круг?

Читать полностью »

вчера в 23:56

Как избавиться от икоты за минуту: врач назвала работающие методы

Почему иногда икота становится мучительной и какие простые способы помогают остановить её за минуты объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Читать полностью »

вчера в 23:48

Шесть мифов о старении, которые давно пора забыть

Семь мифов о старости мешают объективно смотреть на возраст. Учёные доказали: здоровье и активность во многом зависят не от лет, а от выбора самого человека.

Читать полностью »

вчера в 23:31

Один лишний стакан может стоить здоровья: чем грозит любовь к жирному молоку

Исследования о молочных продуктах подтверждают, что выбор между цельным и обезжиренным молоком имеет свои нюансы. Узнайте, как делать правильный выбор для здоровья!

Читать полностью »

вчера в 22:43

Чихание против коронавируса: неожиданный эффект риновируса

Учёные выяснили, что недавняя простуда с насморком снижает риск заразиться ковидом почти наполовину. Но эффект кратковременный и не заменяет вакцинацию.

Читать полностью »

вчера в 22:34

Самурайские поклоны против падений: древняя практика спасает пожилых от травм

Узнайте, как практика Рэй-хо из самурайских традиций помогает пожилым людям избежать падений и улучшает здоровье всего за 5 минут в день.

Читать полностью »

вчера в 22:26

Можно ли заразиться от унитаза? Врач объяснил, что для этого нужно

Насколько реально подхватить половую инфекцию через сиденье унитаза в общественном туалете и почему риск заражения считается ничтожно малым объяснила микробиолог

Читать полностью »