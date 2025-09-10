Мгновенный стоп-сигнал для тошноты: сработает даже без таблеток
Можно ли быстро справиться с приступом тошноты без лекарств? Врач-реабилитолог Сергей Агапкин утверждает: да, и для этого достаточно… холода.
Нервная система и тошнота
Специалист объяснил, что неприятное ощущение возникает из-за работы двух важных нервов:
-
блуждающего - он соединяет мозг с брюшной полостью;
-
тройничного - проходит по всей поверхности лица.
Именно их взаимодействие провоцирует рвотную реакцию.
Как помогает холод
Агапкин отметил, что воздействие холодом на зоны, где тройничный нерв располагается ближе всего к коже — лоб, верхнюю и нижнюю челюсть — может снизить активность рвотного центра.
Практический совет
Чтобы облегчить тошноту, врач рекомендует:
-
приложить к лицу холодный компресс,
-
либо подставить лицо под поток холодного воздуха.
Это простое действие помогает "отключить" сигнал, вызывающий позывы к рвоте.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru