Мишустин подписал распоряжение: будущее сибирского центра биотехнологий обеспечено на 15 лет

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении особого статуса наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение было подписано председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, поселок, который является одним из ведущих научно-производственных центров страны, сохранит свой привилегированный статус на следующие пятнадцать лет. Решение официально вступит в силу с первого января 2026 года, что позволит обеспечить преемственность программ развития и не прекращать федеральное финансирование.

Отмечается, что этот шаг позволит Кольцово продолжать получать целевые средства из государственного бюджета, направляемые на поддержку и развитие его уникальной научно-производственной инфраструктуры. Поселок, впервые получивший статус наукограда еще в 2003 году, является домом для ряда ключевых предприятий, специализирующихся на выпуске биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинского оборудования, а также создании информационно-телекоммуникационных систем.

Особое место в научном ландшафте Кольцово занимает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", известный своими разработками в области создания вакцин, включая препарат против COVID-19. Продление статуса гарантирует дальнейшую работу над перспективными проектами в сфере биобезопасности и здравоохранения, укрепляя позиции России на мировой научной арене.