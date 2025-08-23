Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лабораторные исследования в химии
Лабораторные исследования в химии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:12

Мишустин подписал распоряжение: будущее сибирского центра биотехнологий обеспечено на 15 лет

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении особого статуса наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение было подписано председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, поселок, который является одним из ведущих научно-производственных центров страны, сохранит свой привилегированный статус на следующие пятнадцать лет. Решение официально вступит в силу с первого января 2026 года, что позволит обеспечить преемственность программ развития и не прекращать федеральное финансирование.

Отмечается, что этот шаг позволит Кольцово продолжать получать целевые средства из государственного бюджета, направляемые на поддержку и развитие его уникальной научно-производственной инфраструктуры. Поселок, впервые получивший статус наукограда еще в 2003 году, является домом для ряда ключевых предприятий, специализирующихся на выпуске биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинского оборудования, а также создании информационно-телекоммуникационных систем.

Особое место в научном ландшафте Кольцово занимает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", известный своими разработками в области создания вакцин, включая препарат против COVID-19. Продление статуса гарантирует дальнейшую работу над перспективными проектами в сфере биобезопасности и здравоохранения, укрепляя позиции России на мировой научной арене.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кузбассе официально стартовал сезон сбора кедрового ореха 17.08.2025 в 17:19

Золото тайги под охраной: как в Кузбассе защищают кедры от варварского сбора

С 15 августа в Кемеровской области официально разрешён сбор кедрового ореха — традиционного дара сибирской тайги. Дата выбрана не случайно: к этому времени шишки полностью созревают и начинают опадать при сильном ветре, что соответствует древним традициям коренных народов. Однако сезон открывается под строгим контролем властей.

Читать полностью » Регионы Сибири зарегистрируют бренд 17.08.2025 в 13:15

Единый сибирский бренд откроет новые рынки

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" начала процесс регистрации в Китае торговой марки "Большая Сибирь". По словам председателя исполкома ассоциации Геннадия Гусельникова, это позволит предприятиям из сибирских регионов выходить на рынок под единым брендом. Заявка уже прошла первичную проверку на соответствие китайскому законодательству.

Читать полностью » МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы 17.08.2025 в 7:39

Огненная угроза Туве: как спасают чабанские стоянки и курорт Чедер

В Республике Тыва продолжаются работы по ликвидации степных пожаров в Каа-Хемском и Кызылском районах. На месте происшествий работают оперативные группы МЧС, представители местных властей и добровольные пожарные команды. Их главная задача — не допустить распространения огня на чабанские стоянки и территорию курорта Чедер.

Читать полностью » Сибирские ученые создают цифровую летопись Енисейской губернии 17.08.2025 в 6:11

От пергамента к цифре: как оживают архивы сибирских губернаторов

В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется масштабный проект по переводу в цифровой формат уникальных исторических документов XVIII-XIX веков. Специалисты работают с архивами Енисейской губернии, которая существовала в 1822–1925 годах на территории современного Красноярского края и Хакасии. Уже обработала 42 губернаторских отчета из 81.

Читать полностью » С 1 сентября в Новосибирской области вступают в силу новые правила для водителей 17.08.2025 в 1:52

ГИБДД усиливает контроль: главные изменения ПДД осенью 2025 года

Осенний сезон принесет автомобилистам Новосибирской области серьезные изменения в правилах дорожного движения. Реформа затронет различные сферы — от медицинских требований к водителям до технического перевооружения дорожных инспекторов. Особенно ужесточатся процедуры проверки на состояние опьянения.

Читать полностью » В Новосибирской области задержаны двое подростков за попытку диверсии на железной дороге 17.08.2025 в 0:48

В Сибири школьники попали в сети вербовщиков для теракта

В Каргатском районе Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке диверсии на железнодорожной инфраструктуре. По данным транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу, 14-летний и 15-летний школьники попытались вывести из строя оборудование, следуя указаниям неизвестного куратора.

Читать полностью » В Бердске губернатор проверил, как модернизируют систему здравоохранения 15.08.2025 в 23:24

Новые поликлиники и сосудистый центр: как преобразится медицина сибирского города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск проверил ход модернизации местной системы здравоохранения. Вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым они посетили Бердскую центральную городскую больницу, где оценили результаты уже проведенных работ и обсудили планы дальнейшего развития.

Читать полностью » Новосибирские ученые разработали вегетарианский гематоген с полезными свойствами 15.08.2025 в 21:49

Без крови, но с пользой: как сибирские ученые создали гематоген для вегетарианцев

В Новосибирске представили уникальную разработку — гематоген для вегетарианцев, сохраняющий все полезные свойства традиционного продукта. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета нашли способ заменить животные компоненты растительными аналогами без потери эффективности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
Питомцы

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области
Наука и технологии

Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e
ПФО

Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя
Авто и мото

Что нужно менять в автомобиле для предотвращения поломок
Наука и технологии

Учёные обнаружили 480 видов грибов в Юго-Восточном Сизанге, включая 8 новых для науки
Авто и мото

Мощность и крутящий момент: как эти параметры влияют на вождение, объяснили автоэксперты
Авто и мото

Автоэксперты рассказали о последствиях сверления катализаторов для двигателя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru