СКИФ и студенты: как в Новосибирске создают научный кластер мирового уровня

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую инспекцию ключевых научно-строительных проектов в Новосибирске. В фокусе внимания оказались возведение Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и подготовка к открытию нового корпуса университетского кампуса.

В новом корпусе Новосибирского государственного университета, который откроет свои двери для студентов уже в сентябре, будут готовить специалистов по прорывным направлениям. Обучение будет сконцентрировано на прикладном инжиниринге, медицинской кибернетике и биотехнологиях.

Молодые ученые продемонстрировали высокопоставленному гостю практические разработки, среди которых — устройство для помощи незрячим людям, способное анализировать окружающее пространство и предупреждать о препятствиях, а также инновационная технология цифрового моделирования керна для поиска полезных ископаемых без проведения дорогостоящего бурения.

Особое значение для этих и других исследований будет иметь строящийся синхротронный центр СКИФ. Как сообщил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров, на объекте уже смонтированы каркасы для исследовательских станций, а первый технологический пуск, запланированный на декабрь 2025 года, позволит получить циркулирующий пучок электронов.

Этот инструмент откроет новые возможности в самых разных сферах — от разработки эффективных противораковых препаратов до создания перспективных материалов для авиационной промышленности.

Анатолий Серышев подчеркнул комплексный подход к развитию территории. По его словам, была проведена ревизия и зарезервированы земельные участки для будущего расширения проекта. Планируется, что вокруг СКИФа сформируется масштабный научно-технологический кластер, включающий образовательные центры, инновационные и промышленные производства, который станет драйвером для технологического развития всей страны.