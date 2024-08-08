На 3D-принтере можно печатать не только игрушки, но и титановые эндопротезы

Учёные и инженеры Самарского университета имени Королева разработают ускоренную комплексную систему проектирования и производства индивидуализированных титановых эндопротезов, изготовляемых с использованием 3D-печати. Об этом сообщили представители пресс-службы вуза.

В настоящее время в России отсутствует единая система для проектирования и конструирования персонализированных имплантатов, производимых на 3D-принтерах. Цель нового проекта состоит в создании такой системы в виде цифровой интегрированной среды для конструкторско-технологической подготовки производства.

По оценкам специалистов, это позволит сократить стандартные сроки подготовки производства в 2,5 раза, что составит около 15-20 дней. Руководитель проекта, инженер-конструктор инжинирингового центра университета Максим Звягинцев уточнил, что разработка позволит проектировать и готовить к печати имплантаты с внутренней структурой из мелких полых ячеек шестиугольной формы, напоминающих пчелиные соты.

Такие эндопротезы будут отличаться высокой прочностью и малым весом, а их стоимость окажется значительно ниже, чем у изделий со сплошной внутренней структурой. В университете пояснили, что для имплантата с полой структурой потребуется меньше дорогостоящего титанового порошка.

В Самарском университете планируют в первую очередь протестировать новую технологию для проектирования и создания тазобедренных эндопротезов, так как именно тазобедренные суставы чаще всего требуют замены. В рамках проекта предусмотрено проведение клинических испытаний опытных образцов с участием местных медицинских учреждений, а в дальнейшем технология и конструкция эндопротезов будут запатентованы.

Проект рассчитан на год и реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы, получив грант от Фонда содействия инновациям на сумму 1 миллион рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Bautsch