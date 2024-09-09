Нацбанк Украины установил новые лимиты для украинских карт

Национальный банк Украины ввёл ограничение на платежи в валюте, которые совершаются за пределами государства. Он посоветовал сделать то же самое местным банкам.
Лимиты установили на операции с агентами недвижимости — до 12 тыс. долларов (1 млн рублей) и на покупку часов и ювелирных изделий — до 2.4 тыс. долларов (218 тыс. рублей) в месяц.
Как объясняет заместитель главы национального банка Украины Дмитрий Олейник — эта мера введена не только для противостояния оттоку капитала из государства, но для предотвращения отмывания денег.
Он также отметил, что данные ограничения должны действовать одновременно и по всему рынку, чтобы клиенты не смогли обойти ограничения просто сменив банк.
Также, с 1 октября на Украине будет действовать лимит для физлиц — переводы с карты не должны превышать 150 тыс. гривен (327 тыс. рублей) в месяц.
Национальный банк Украины ранее порекомендовал местным банкам ввести лимит расходов для граждан по уровню их официального месячного дохода.
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