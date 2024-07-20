Ученые из Гуйчжоуского педагогического университета в Китае выяснили, что контакт с природой способствует не только физическому и психическому здоровью, но и просоциальному поведению, усиливая готовность помогать другим. Исследование, опубликованное в Journal of Environmental Psychology, включало несколько экспериментов.
В первых двух, примерно 700 человек заполнили анкеты, показавшие связь между природой и просоциальными тенденциями. В последующих экспериментах, включая показ видео о природе и городских пейзажах, а также задание по фотографированию, подтвердилось, что природные контакты усиливают просоциальное поведение, в том числе готовность к благотворительности.
Фото: commons.wikimedia.org/Amadvr (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Estonia license)
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