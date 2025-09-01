Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:44

Абу-Даби без небоскрёбов: что скрывает столица ОАЭ за фасадом роскоши

Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами

Природное лицо Абу-Даби редко появляется в рекламных буклетах: чаще мы видим сверкающие небоскребы, песчаные пляжи и роскошные отели. Но столица ОАЭ хранит в себе куда больше, чем современные высотки и городскую суету. Здесь, буквально в шаге от мегаполиса, можно открыть удивительный мир дикой природы: мангровые леса, коралловые рифы, пустынные заповедники и острова, где царят редкие животные и птицы.

Мангровый парк Джубайль

Одно из самых спокойных мест эмирата — мангровый парк площадью 5 000 гектаров. Деревянные настилы протянулись здесь на два километра, позволяя прогуливаться прямо среди густых зарослей и наблюдать за цаплями, крабами, газелями и десятками других обитателей. Парк предлагает прогулки на каяках, йогу на природе и экскурсии. Лучше всего приезжать во время прилива — в это время вода сияет особенно ярко, а фотографии получаются по-настоящему впечатляющими.

Остров Сир Бани Яс

Настоящее царство дикой природы — отдельный остров-заповедник, созданный по инициативе шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна. Здесь живут более 11 тысяч животных: от жирафов и гепардов до гиен и аравийских ориксов. Для гостей открыты сафари, прогулки по саванне, верховая езда, сноркелинг и даже триатлон. А на острове расположены три отеля Anantara, где можно совместить отдых с близким знакомством с животным миром.

Заповедник Аль-Ватба

В пустынной местности притаилось уникальное место — водно-болотный заповедник Аль-Ватба. Осенью и зимой сюда прилетают около 4 тысяч фламинго, превращая озера в розовое облако. Всего здесь встречается более 200 видов птиц, а для удобства гостей проложены маршруты и оборудованы площадки для наблюдений. Недалеко находятся ископаемые дюны — природный памятник, не менее впечатляющий своей масштабностью.

Коралловый риф Рас-Ганада

В часе езды от Абу-Даби скрывается одно из главных сокровищ Персидского залива — крупнейший в регионе коралловый риф. Здесь можно встретить черепах, дюгоней, морских змей и десятки видов ярких рыб. Подводный мир защищенной территории занимает 55 кв. км и включает около 40% всех видов кораллов залива. Дайвинг и сноркелинг проводятся только с лицензированными гидами, чтобы сохранить хрупкую экосистему.

Морской заповедник Аль-Ясат

На западе эмирата, ближе к границе с Саудовской Аравией, лежат острова Аль-Ясат. Их редко посещают туристы, но это место стоит того. Голубые воды скрывают живые коралловые рифы и заросли водорослей, а на суше можно найти следы древних поселений. Это рай для дайверов, каякеров и любителей наблюдать за дельфинами и черепахами. Здесь гнездятся редкие птицы, включая сокотранских бакланов и скоп.

Каср Аль Сараб

В самом сердце пустыни расположен заповедник, доступный только гостям отеля Anantara Qasr Al Sarab. Это одно из немногих мест, где можно встретить аравийского орикса, когда-то находившегося на грани исчезновения. Огромные дюны Пустой четверти поражают своим масштабом и красотой: именно здесь снимали "Дюну" и "Звёздные войны". Помимо ориксов, в песках можно увидеть газелей, верблюдов и даже ящериц.

Бухта Мугейра

В полутора часах езды от столицы простирается бухта Мугейра — часть биосферного заповедника Марава, охраняемого ЮНЕСКО. Здесь обустроены деревянные настилы для прогулок, места для верховой езды и уютные рестораны. В воде обитают черепахи бисса, дюгони и редкие виды птиц, а подводный мир представлен зарослями водорослей и коралловыми рифами. Это идеальное место для тех, кто ценит сочетание активного отдыха и близости к природе.

Абу-Даби раскрывает себя с неожиданной стороны, если взглянуть на него через призму природы. Этот мегаполис оказывается не только городом небоскрёбов и роскоши, но и убежищем для тысяч редких животных, птиц и морских обитателей.

