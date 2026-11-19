Современный мир стал значительно более шумным и отвлекающим, чем тот, в котором эволюционировал человек. Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали, способен ли контакт с природой восстанавливать внимание, истощённое постоянными стимулами, и как это влияет на академические успехи детей. Их работа подтверждает теорию восстановления внимания, утверждающую, что взаимодействие с зелёными пространствами имеет врождённое восстанавливающее воздействие на когнитивные функции.

Главный вопрос, которому пытались ответить Карина Файлер, ведущий автор исследования, и её коллега Деанна Барч, звучал просто: если ребёнок живёт ближе к зелёным зонам и чаще их посещает, лучше ли он справляется с задачами на внимание и учебными тестами? Результаты оказались убедительными: чем выше близость к зелёным территориям, тем успешнее дети выполняли объективные оценки навыков внимания.

Как измеряли эффект природы

Для проведения эксперимента исследователи использовали данные крупного longitudinal-исследования ABCD, которое отслеживает развитие примерно 12 000 американских детей с медианным возрастом 10 лет. Участники регулярно проходили стандартизированные тесты, включая измерения направленного внимания и интеллектуальных способностей.

Чтобы изолировать именно эффект природы, статистический анализ должен был отфильтровать множество посторонних переменных. Команда контролировала уровень дохода семьи, наличие диагноза СДВГ, ощущение безопасности в районе и уровень использования социальных сетей. Важным методическим шагом стало создание собственного показателя зелёного пространства. Он рассчитывался как среднее значение доли древесного покрова и доли парковых зон в переписных районах проживания детей. Этот подход позволил различать типы зелёных зон, поскольку, как отмечают сторонники теории восстановления внимания, эффект наступает только тогда, когда человек чувствует себя в безопасности и окружение является подходящим типом зелёного пространства. Просто полоса травы недостаточно.

Анализ данных показал четкую корреляцию: близость к древесному покрову или паркам напрямую связана с положительными результатами в тестировании внимания. При этом выяснилось, что эффект не обусловлен исключительно физической активностью на воздухе. Хотя связь с качеством воздуха была обнаружена, физическая активность сама по себе не оказалась главным фактором восстановления.

Почему тишина не работает, а лес — работает

Классические исследования уже демонстрировали, что после прогулок в парках или занятий в школьных садах дети лучше справляются с задачами на устойчивое внимание, ингибиторный контроль и рабочую память. Также отмечалось улучшение результатов в чтении и математике в более зелёных средах. Однако механизм этого процесса оставался дискуссионным.

Согласно теории восстановления внимания, зелёное пространство обладает уникальным свойством: оно одновременно «захватывает» внимание мягко и ненавязчиво, но при этом позволяет уму блуждать. Эта комбинация дает возможность устать от целенаправленного сосредоточения восстановиться. Как объясняет Файлер, люди нуждаются в незначительном, но достаточном занятии для ума. Слишком большая стимуляция, например, просмотр социальных сетей на фоне зелени, блокирует этот эффект. И наоборот, полная сенсорная депривация, например, пребывание в тихой тёмной комнате, также не приводит к улучшению когнитивных функций, так как люди плохо переносят пустоту и собственные мысли без внешнего контекста.

Результаты работы опубликованы в журнале Environment International.