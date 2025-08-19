Последний из могикан: V12 Lamborghini бросает вызов электрическому будущему

Что может быть более дерзким вызовом эпохе электромобилей, чем сохранение атмосферного V12? В Lamborghini уверены: их фирменный 12-цилиндровый двигатель будет жить как минимум до 2030-х годов. Несмотря на повсеместный переход индустрии к турбомоторам и батарейным технологиям, итальянская марка не собирается расставаться с символом собственной истории.

ДНК бренда и традиции

Своё наследие Lamborghini бережёт особенно ревностно. Ещё с момента появления первой серийной модели — 350 GT с 3,5-литровым V12 — эта архитектура стала частью философии компании.

"V12 — это подпись Lamborghini", — заявил Маттео Ортензи, директор по продуктовой линейке.

При этом в компании понимают, что автомобильный мир меняется. Экологические нормы в США, Европе и Китае становятся всё жёстче, и без адаптации двигателей не обойтись. Но даже учитывая масштаб ограничений, Lamborghini остаётся верна традициям, осторожно распределяя инвестиции и защищая уникальность своей продукции.

Fenomeno: воплощение будущего

На Monterey Car Week компания показала, как может выглядеть симбиоз наследия и инноваций. Новый Fenomeno выпущен ограниченным тиражом — всего 29 автомобилей. В его сердце работает гибридная установка: атмосферный 6,5-литровый V12 в тандеме с тремя электромоторами. Совокупная мощность достигает 1065 л. с., разгон до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды, а до 200 км/ч — 6,7 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч.

В основе конструкции — карбоновый монокок, облегчённые кузовные панели и углепластиковая тормозная система. Дополняют картину специальные покрышки Bridgestone Potenza Sport: спереди диаметром 21 дюйм, сзади — 22. Всё это создаёт машину, которая одинаково впечатляет как на треке, так и на подиуме.

Интерьер как у пилота

Lamborghini традиционно уделяет внимание не только мощности, но и ощущениям за рулём. В салоне Fenomeno водителя встречает кокпит, стилизованный под кабину самолёта: три цифровых дисплея, мультируль, высокая центральная консоль. Даже дефлекторы воздуха изготовлены на 3D-принтере — дань современным технологиям и вниманию к деталям.

Связь с серийной линейкой

Fenomeno построен на базе Revuelto — первого серийного гибридного гиперкара Lamborghini, который сочетает традиционный атмосферный V12 с электродвигателями. Этот проект стал доказательством того, что марка может шагать в ногу со временем, сохраняя при этом свой культовый двигатель.