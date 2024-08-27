В России найдены натуральные консерванты для стран Глобального юга

В Южно-Уральском государственном университете в Челябинске изучили натуральные консерванты в качестве замены синтетических, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По результатам экспериментов самую высокую антиоксидантную активность показал экстракт жмыха винограда — входящие в его состав фенолы-флавонолы помогают снижать окисление на 60-70%.

Но выбор учёные отдали яблочной кожуре, хотя её результаты хуже — 57%, потому что самый эффективный — не значит самый доступный. Такой показатель антиоксидантной активности оказался достаточным для сохранности охлаждённого фарша радужной форели.

Авторы исследования не отрицают гораздо более высокую эффективность искусственных консервантов. Они надеются найти оптимальное соотношение их с натуральными аналогами.

По мнению учёных, результаты их работы будут полезны странам Глобального юга.

"Технология может получить распространение не только в России, но и в странах Глобального юга, так как отличается не только экологичностью, но и дешевизной, используя в основном отходы производства, такие как жмых после отжима свежего сока из фруктов, экстракт кожуры и другие", — объяснили в министерстве.