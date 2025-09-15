Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Газовая плита с духовкой
Газовая плита с духовкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:15

Копеечное средство против нагара: духовка снова как новая

Лимонный сок размягчает нагар в духовке и устраняет запах — специалисты по уборке

Чистая духовка — не только вопрос эстетики, но и здоровья. Пригоревший жир и остатки пищи становятся источником неприятного запаха, могут повлиять на вкус блюд и создать благоприятные условия для размножения бактерий. Чтобы быстро и безопасно вернуть блеск духовому шкафу, вовсе не обязательно прибегать к агрессивной бытовой химии.

Лимон вместо химии

Простое и доступное средство для очистки — лимон. Он содержит натуральную кислоту, которая легко размягчает пригоревшие остатки и жир.

Как использовать:

  1. Возьмите крупный лимон и нарежьте его дольками.

  2. Выложите ломтики в жаропрочную форму, добавьте полстакана воды.

  3. Отправьте форму в разогретую до 150-200 °C духовку на 30-40 минут.

  4. После остывания достаньте форму и удалите загрязнения мягкой губкой или тряпкой, смоченной в тёплой воде.

Результат — блестящие стенки и дверца, а на кухне останется лёгкий цитрусовый аромат.

Поддержание чистоты

Чтобы духовка не превращалась в источник трудновыводимого нагара, важно протирать её после каждого использования. Особенно это касается дверцы и боковых стенок, где чаще всего оседает жир.

Другие натуральные средства

Если лимона под рукой нет, можно использовать альтернативы:

  • сода + вода - пасту наносят на загрязнённые места, оставляют на некоторое время и смывают тёплой водой;
  • уксус + вода - раствор распыляют по стенкам, оставляют на несколько минут, затем протирают влажной тканью.

Эти средства помогают справиться с жиром и нагаром не хуже бытовой химии, но при этом безопасны для дыхательных путей и кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады вчера в 19:27

Кухня в новых красках: как за выходные сменить стиль

Хотите обновить кухню без лишних затрат? Перекрасьте фасады. Простая технология и советы эксперта помогут сделать это стильно и надолго.

Читать полностью » Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон 10.09.2025 в 18:23

Какие окна прослужат дольше и сэкономят на отоплении

Пластик, алюминий или дерево? Разбираем плюсы и минусы оконных рам и рассказываем, как выбрать вариант, который оправдает ожидания и бюджет.

Читать полностью » Эксперт Зудаков объяснил, какие ошибки чаще всего допускают при поклейке обоев вчера в 17:19

Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Можно ли поклеить обои без помощи мастеров? Да — если подготовить стены и знать пару хитростей. Делимся пошаговой инструкцией и лайфхаками.

Читать полностью » Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука вчера в 16:16

Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Фартук на кухне — не просто защита от жира и влаги. Разбираем самые популярные материалы и советы дизайнера, чтобы он стал акцентом интерьера.

Читать полностью » Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске вчера в 15:12

Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее

Можно ли обновить старую плитку без демонтажа? Да — с помощью краски. Разбираем виды составов, технологию и ошибки, которых стоит избегать.

Читать полностью » Неправильное расположение мяса в холодильнике ускоряет порчу другой еды вчера в 14:21

Почему мясо портит запах в холодильнике быстрее всего

Запах мяса быстро распространяется в холодильнике из-за хранения без упаковки, неправильного расположения и переполненных полок. Ошибки можно легко исправить.

Читать полностью » В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам вчера в 13:19

Холодильник устроен сложнее, чем кажется: тайна его теплых и холодных зон

В холодильнике есть более холодные и более тёплые зоны: нижняя полка для мяса, верхние — для готовых блюд, дверца — для напитков. Это помогает продлить свежесть продуктов.

Читать полностью » Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки вчера в 12:18

Где в холодильнике мясо остаётся свежим дольше всего

Мясо лучше хранить на нижней полке холодильника при +2…+4 °C, в отдельном контейнере или упаковке, чтобы оно не контактировало с другими продуктами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему дрессировку собаки нужно начинать с первых месяцев жизни
Еда

Чизкейк со сливочным сыром сохраняет нежную текстуру благодаря правильному взбиванию ингредиентов
Наука

Учёные из Южной Кореи предложили заменить вырубку леса "солнечными деревьями"
Еда

Фаршированная свинина в духовке запекается с добавлением вина и соевого соуса
Туризм

Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком
Культура и шоу-бизнес

Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане
Авто и мото

Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта
Еда

Маринованные огурцы в пакете: экспресс-рецепты за 15 минут, 30 минут и час
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet