Копеечное средство против нагара: духовка снова как новая

Чистая духовка — не только вопрос эстетики, но и здоровья. Пригоревший жир и остатки пищи становятся источником неприятного запаха, могут повлиять на вкус блюд и создать благоприятные условия для размножения бактерий. Чтобы быстро и безопасно вернуть блеск духовому шкафу, вовсе не обязательно прибегать к агрессивной бытовой химии.

Лимон вместо химии

Простое и доступное средство для очистки — лимон. Он содержит натуральную кислоту, которая легко размягчает пригоревшие остатки и жир.

Как использовать:

Возьмите крупный лимон и нарежьте его дольками. Выложите ломтики в жаропрочную форму, добавьте полстакана воды. Отправьте форму в разогретую до 150-200 °C духовку на 30-40 минут. После остывания достаньте форму и удалите загрязнения мягкой губкой или тряпкой, смоченной в тёплой воде.

Результат — блестящие стенки и дверца, а на кухне останется лёгкий цитрусовый аромат.

Поддержание чистоты

Чтобы духовка не превращалась в источник трудновыводимого нагара, важно протирать её после каждого использования. Особенно это касается дверцы и боковых стенок, где чаще всего оседает жир.

Другие натуральные средства

Если лимона под рукой нет, можно использовать альтернативы:

сода + вода - пасту наносят на загрязнённые места, оставляют на некоторое время и смывают тёплой водой;

уксус + вода - раствор распыляют по стенкам, оставляют на несколько минут, затем протирают влажной тканью.

Эти средства помогают справиться с жиром и нагаром не хуже бытовой химии, но при этом безопасны для дыхательных путей и кожи.