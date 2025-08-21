Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Укус комара крупным планом
Укус комара крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:19

Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки

Как отпугнуть насекомых без репеллентов: цитрусовые, травы и чеснок

Пикник на природе может быстро превратиться в испытание, если вокруг начинают кружить комары, мухи и мошки. Но даже без магазинных репеллентов можно легко защититься — большинство натуральных средств уже лежит у вас в корзинке.

Цитрусовые фрукты

Лимоны, лаймы и апельсины издают яркий аромат, который отпугивает большинство насекомых.
Разрежьте плод пополам и разложите по периметру зоны отдыха — запах станет естественным барьером.
Можно также сделать быстрый спрей: сок цитрусовых + вода (в равных частях), и распылить на одежду или воздух.

Пряные травы

Мята, базилик, розмарин — не только ароматны, но и являются природными репеллентами.

Разотрите листья и нанесите сок на кожу.
Или приготовьте лёгкий спрей (сок + вода) и обработайте запястья, шею и одежду.

Столовый уксус

Лёгкий, но эффективный способ:

  • поставьте возле себя чашку с уксусом — запах отпугнёт мух и мошек;
  • для активной защиты используйте спрей (уксус + вода 1:1) и распылите вокруг.

Гвоздика

Сильный аромат сухих гвоздичных бутонов не переносят мухи, осы и муравьи.
Воткните пряность в половинки лимона или просто положите в небольшую чашку рядом — эффект наступит быстро.

Чеснок

Запах чеснока — один из самых мощных природных отпугивателей.

  • разложите очищенные зубчики рядом с местом отдыха;
  • если нет цельного чеснока — измельчите и смешайте с водой, чтобы распылить спрей вокруг.

Эти натуральные средства помогут сохранить атмосферу отдыха без химии и лишних затрат — и комары останутся далеко за пределами вашей пикниковой зоны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц сегодня в 15:57

Древнеримский метод для современных теплиц: как защитить грунт на 2 года вперед

Осенняя обработка теплицы — ключ к урожаю следующего года. Как бороться с белокрылкой, правильно мыть конструкции, применять фунгициды и обновлять грунт. Секреты замены 15-20 см почвы и защита от зимних морозов.

Читать полностью » Фитофтора на томатах: когда овощи опасны и как их безопасно есть – ответ эксперта сегодня в 14:59

Секреты безопасного урожая: как защитить томаты от фитофторы и употреблять их в пищу

Фитофтора на томатах: как распознать опасность? Эксперт рассказал, можно ли есть зараженные овощи и как их правильно обработать для безопасности.

Читать полностью » Ксения Давыдова: как определить необходимость укрытия клубники в вашем регионе сегодня в 14:57

Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома

Агроном Ксения Давыдова объясняет: когда и как укрывать клубнику в разных регионах России. Секреты защиты кустов при снеге менее 30 см и резких морозах.

Читать полностью » Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть сегодня в 14:40

Листья — враги урожая: когда зелень мешает плодам перца созреть

Что делать, если перцы к осени остаются зелёными? Три приёма помогут ускорить их созревание и собрать яркий урожай до холодов.

Читать полностью » 3 секрета опытных дачников: когда копать чеснок, чтобы он хранился до весны сегодня в 13:59

Чесночные страдания: как не потерять урожай из-за неправильной уборки – определитесь со сроками сейчас

Узнайте, когда собирать урожай чеснока! Признаки зрелости, советы по уборке и хранению. Сохраните чеснок до весны, вовремя собрав урожай.

Читать полностью » Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Эксперты раскрыли секреты укрытия ежевики: почему критически важно дождаться -5°C в ноябре, чем опасно преждевременное утепление и как спасти кусты от выпревания с помощью агроволокна и лапника.

Читать полностью » Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки сегодня в 13:30

Ошибка с почвой — и розмарин засохнет, даже если ухаживать правильно

Розмарин может стать украшением вашего сада или кухни, если избежать главных ошибок. Секреты почвы, полива и ухода — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики сегодня в 12:59

Почему соседские цветы цветут даже в пекло: неожиданный инсайт про кристаллы влаги

Как уберечь растения в засуху? Советы агрономов: гидрогель и цеолит для влагоудержания, мульчирование почвы и капельный полив. Узнайте секреты подготовки грунта!

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Солнечное лето продолжается: на курортах Сочи и Крыма хорошая погода до конца августа
Питомцы

Минсельхозпрод Подмосковья: в парках бесплатно привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев
Еда

Хирург: алкоголь после инсульта повышает риск смерти от повторного приступа
Авто и мото

УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов "Спайсер" на заводе в Ульяновске
Культура и шоу-бизнес

В Тверской области летом 2026 года начнут съёмки сериала по пьесе Островского "Бесприданница"
Дом

Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки
Красота и здоровье

Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд
Еда

Какие приправы использовать вместо соли — советы испанского диетолога
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru