Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки
Пикник на природе может быстро превратиться в испытание, если вокруг начинают кружить комары, мухи и мошки. Но даже без магазинных репеллентов можно легко защититься — большинство натуральных средств уже лежит у вас в корзинке.
Цитрусовые фрукты
Лимоны, лаймы и апельсины издают яркий аромат, который отпугивает большинство насекомых.
Разрежьте плод пополам и разложите по периметру зоны отдыха — запах станет естественным барьером.
Можно также сделать быстрый спрей: сок цитрусовых + вода (в равных частях), и распылить на одежду или воздух.
Пряные травы
Мята, базилик, розмарин — не только ароматны, но и являются природными репеллентами.
Разотрите листья и нанесите сок на кожу.
Или приготовьте лёгкий спрей (сок + вода) и обработайте запястья, шею и одежду.
Столовый уксус
Лёгкий, но эффективный способ:
- поставьте возле себя чашку с уксусом — запах отпугнёт мух и мошек;
- для активной защиты используйте спрей (уксус + вода 1:1) и распылите вокруг.
Гвоздика
Сильный аромат сухих гвоздичных бутонов не переносят мухи, осы и муравьи.
Воткните пряность в половинки лимона или просто положите в небольшую чашку рядом — эффект наступит быстро.
Чеснок
Запах чеснока — один из самых мощных природных отпугивателей.
- разложите очищенные зубчики рядом с местом отдыха;
- если нет цельного чеснока — измельчите и смешайте с водой, чтобы распылить спрей вокруг.
Эти натуральные средства помогут сохранить атмосферу отдыха без химии и лишних затрат — и комары останутся далеко за пределами вашей пикниковой зоны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru