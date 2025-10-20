Головная боль без таблеток: врачи рассказали, как снять спазм простыми способами

Головная боль — одно из самых распространённых недомоганий современного человека. Причиной может быть стресс, переутомление, недосып или даже обезвоживание. Но облегчить боль можно не только таблетками. Невролог Эмад Эстемалик в беседе с изданием Infobae рассказал о простых и безопасных способах справиться с головной болью естественным путём.

"Физические упражнения — одно из лучших средств от головной боли", — добавил невролог Эмад Эстемалик.

Почему болит голова

Неврологи выделяют несколько наиболее частых причин:

• переутомление и стресс;

• обезвоживание;

• чрезмерное напряжение мышц шеи и плеч;

• нехватка сна;

• резкое изменение давления;

• неправильное питание или пропуск приёмов пищи.

Головная боль не всегда требует медикаментов. По словам Эстемалика, многие лёгкие или умеренные приступы можно снять с помощью простых немедикаментозных методов — главное, вовремя заметить первые симптомы и не перегружать организм.

Холод или тепло: выбираем правильно

Температурное воздействие — один из самых доступных и эффективных способов облегчить боль.

Холодный компресс помогает при мигрени . Лёд или прохладное полотенце нужно приложить к вискам или затылку на 10-15 минут. Это сужает сосуды, снижает воспаление и уменьшает чувствительность нервных окончаний.

Тёплый компресс эффективен при головной боли напряжения - он расслабляет мышцы шеи и плеч, улучшает кровообращение и снимает спазм.

При этом врач подчёркивает: нельзя прикладывать лёд напрямую к коже — используйте ткань или полотенце, чтобы избежать раздражения.

Кофе — друг или враг?

Кофеин способен облегчить головную боль, но только в умеренных количествах. Маленькая чашка кофе или зелёного чая может улучшить кровоток и снять усталость. Однако злоупотребление напитками с кофеином, особенно при мигрени, даёт обратный эффект — боль усиливается.

Поэтому важно соблюдать баланс: 1-2 чашки в день - допустимая норма для большинства людей. При частых болях кофе лучше заменить травяными чаями (мята, ромашка, мелисса).

Физическая активность как лекарство

Регулярная активность улучшает кровообращение, снижает уровень стресса и помогает нормализовать сон — все эти факторы напрямую влияют на частоту головных болей.

Полезные виды упражнений:

• Йога - мягко растягивает мышцы шеи и плеч, улучшая приток крови к мозгу.

• Плавание - снимает нагрузку с позвоночника и расслабляет тело.

• Ходьба - снижает уровень кортизола, помогает восстановить дыхание.

• Растяжка - уменьшает мышечное напряжение в области спины и затылка.

Главное — избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать умеренный темп.

Питание при головной боли

Эстемалик напомнил: тяжёлая, жирная и ультрапереработанная пища может усиливать дискомфорт. Во время приступов лучше отдавать предпочтение лёгким блюдам, богатым водой и витаминами.