Девушка держится за голову от боли
Девушка держится за голову от боли
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:14

Головная боль без таблеток: врачи рассказали, как снять спазм простыми способами

Врач объяснил, как кофе и тепло влияют на головную боль

Головная боль — одно из самых распространённых недомоганий современного человека. Причиной может быть стресс, переутомление, недосып или даже обезвоживание. Но облегчить боль можно не только таблетками. Невролог Эмад Эстемалик в беседе с изданием Infobae рассказал о простых и безопасных способах справиться с головной болью естественным путём.

"Физические упражнения — одно из лучших средств от головной боли", — добавил невролог Эмад Эстемалик.

Почему болит голова

Неврологи выделяют несколько наиболее частых причин:
• переутомление и стресс;
• обезвоживание;
• чрезмерное напряжение мышц шеи и плеч;
• нехватка сна;
• резкое изменение давления;
• неправильное питание или пропуск приёмов пищи.

Головная боль не всегда требует медикаментов. По словам Эстемалика, многие лёгкие или умеренные приступы можно снять с помощью простых немедикаментозных методов — главное, вовремя заметить первые симптомы и не перегружать организм.

Холод или тепло: выбираем правильно

Температурное воздействие — один из самых доступных и эффективных способов облегчить боль.

  • Холодный компресс помогает при мигрени. Лёд или прохладное полотенце нужно приложить к вискам или затылку на 10-15 минут. Это сужает сосуды, снижает воспаление и уменьшает чувствительность нервных окончаний.

  • Тёплый компресс эффективен при головной боли напряжения - он расслабляет мышцы шеи и плеч, улучшает кровообращение и снимает спазм.

При этом врач подчёркивает: нельзя прикладывать лёд напрямую к коже — используйте ткань или полотенце, чтобы избежать раздражения.

Кофе — друг или враг?

Кофеин способен облегчить головную боль, но только в умеренных количествах. Маленькая чашка кофе или зелёного чая может улучшить кровоток и снять усталость. Однако злоупотребление напитками с кофеином, особенно при мигрени, даёт обратный эффект — боль усиливается.

Поэтому важно соблюдать баланс: 1-2 чашки в день - допустимая норма для большинства людей. При частых болях кофе лучше заменить травяными чаями (мята, ромашка, мелисса).

Физическая активность как лекарство

"Физические упражнения — одно из лучших средств от головной боли", — отметил невролог Эмад Эстемалик.

Регулярная активность улучшает кровообращение, снижает уровень стресса и помогает нормализовать сон — все эти факторы напрямую влияют на частоту головных болей.

Полезные виды упражнений:
Йога - мягко растягивает мышцы шеи и плеч, улучшая приток крови к мозгу.
Плавание - снимает нагрузку с позвоночника и расслабляет тело.
Ходьба - снижает уровень кортизола, помогает восстановить дыхание.
Растяжка - уменьшает мышечное напряжение в области спины и затылка.

Главное — избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать умеренный темп.

Питание при головной боли

Эстемалик напомнил: тяжёлая, жирная и ультрапереработанная пища может усиливать дискомфорт. Во время приступов лучше отдавать предпочтение лёгким блюдам, богатым водой и витаминами.

Полезно Нежелательно
Овощи, фрукты, ягоды Жирное мясо, колбасы
Крупы, бобовые Сладости, выпечка
Рыба и орехи Фастфуд, копчёности
Травяные чаи, вода Алкоголь, газировка

Сбалансированное питание способствует стабильному уровню сахара в крови и предотвращает перепады давления, которые часто вызывают боль.

Поддерживайте водный баланс

Обезвоживание — один из частых, но недооценённых триггеров головной боли. Невролог советует выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в день. При этом важно помнить, что кофе и чай обладают мочегонным эффектом и не заменяют воду.

Простой тест: если вы чувствуете сухость во рту, а моча стала тёмной — организм испытывает нехватку жидкости. В этом случае стоит увеличить потребление воды и уменьшить кофеин.

Советы шаг за шагом: как снять головную боль без таблеток

  1. Убедитесь, что вы достаточно выпили воды.

  2. Выйдите на свежий воздух - лёгкая прогулка насыщает кровь кислородом.

  3. Сделайте холодный или тёплый компресс в зависимости от типа боли.

  4. Выпейте небольшую чашку кофе (если не злоупотребляете).

  5. Сделайте растяжку или несколько дыхательных упражнений.

  6. Отдохните в затемнённой комнате с закрытыми глазами.

Эти шаги часто помогают уже через 15-20 минут снизить интенсивность боли без лекарств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сразу принимать сильные обезболивающие.
    Последствие: Привыкание и "откат" боли при отмене.
    Альтернатива: Сначала попробуйте естественные методы.

  • Ошибка: Пить слишком много кофе.
    Последствие: Обезвоживание и усиление мигрени.
    Альтернатива: 1 чашка кофе и много воды.

  • Ошибка: Пропуск приёмов пищи.
    Последствие: Падение сахара и усиление боли.
    Альтернатива: Регулярные лёгкие перекусы.

А что если боль не проходит?

Если головная боль повторяется чаще 10-15 раз в месяц, длится дольше суток или сопровождается тошнотой, головокружением, нарушением зрения — нужно обратиться к врачу.

Иногда такие симптомы указывают на мигрень, гипертонию или неврологические нарушения, требующие диагностики.

FAQ

Помогают ли упражнения при сильной мигрени?
Нет, при остром приступе лучше отдых и прохладный компресс. Упражнения полезны в профилактике.

Можно ли заменить воду соком или чаем?
Нет, вода должна быть чистой и без сахара — только она полностью восполняет жидкость.

Сколько кофе можно пить при склонности к головным болям?
Не более двух чашек в день, желательно до полудня.

Мифы и правда

Миф: Головную боль можно вылечить только таблетками.
Правда: В 70% случаев помогают немедикаментозные методы — отдых, вода, компрессы.

Миф: Кофе всегда вызывает боль.
Правда: В умеренных дозах кофеин снимает спазм сосудов и может облегчить мигрень.

Миф: Если боль прошла, можно не искать причину.
Правда: Частые боли требуют обследования — это сигнал организма.

Сон и психология

Хронический стресс и недосып усиливают головные боли. Врачи советуют ложиться спать в одно и то же время, не использовать телефон перед сном и проветривать комнату. Полноценный сон восстанавливает работу сосудов и снижает уровень кортизола — главного "гормона тревоги".

Психологи напоминают: способность расслабляться — это навык. Медитация, дыхательные практики и спокойная музыка помогают снять мышечное и эмоциональное напряжение, что напрямую снижает частоту головных болей.

