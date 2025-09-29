Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеснок и иммунитет
Чеснок и иммунитет
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:02

Не лекарства, а продукты: еда, которая работает как антибиотик

Диетолог назвала чеснок, куркуму и базилик природными помощниками против инфекций

Осень всегда приносит с собой не только прохладные дни, но и рост простудных заболеваний. В этот период врачи особенно рекомендуют уделять внимание укреплению иммунитета. Один из способов поддержать организм — включить в рацион продукты, обладающие природными антибактериальными свойствами. Они не заменяют полноценное лечение, но могут стать хорошим дополнением к профилактике.

"Некоторые растения действуют как антибиотики и борются с инфекциями", — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Природные антибиотики и их роль

К натуральным помощникам иммунитета относят чеснок, базилик, имбирь, куркуму и мед. Эти продукты содержат вещества, которые помогают организму сопротивляться вирусам и бактериям. Их регулярное употребление осенью и зимой может снизить вероятность простуд и ускорить выздоровление при лёгких инфекциях.

Сравнение популярных продуктов

Продукт Действие Особенности
Чеснок активирует иммунитет, снижает риск простуд лучше употреблять свежим
Базилик обладает бактерицидным и дезинфицирующим эффектом подходит в свежем и сушёном виде
Имбирь разогревает, улучшает кровообращение чаще добавляют в чай
Куркума противовоспалительное действие требует сочетания с чёрным перцем для усвоения
Мед антисептические свойства, поддержка при кашле нельзя нагревать выше 40°C

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте чеснок в блюда ежедневно — его можно класть в супы, салаты или есть с тостом.

  2. Используйте свежий базилик для приготовления соусов или как добавку к мясу и рыбе.

  3. Заваривайте имбирный чай в холодное время года — он согреет и укрепит иммунитет.

  4. Приправляйте блюда куркумой, особенно овощные и бобовые, сочетая её с перцем.

  5. Ешьте по ложке меда утром или добавляйте его в тёплый чай для поддержки дыхательных путей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полагаться только на чеснок или мед при заболевании → развитие осложнений → своевременное обращение к врачу и прием назначенных препаратов.

  • Употребление слишком больших доз чеснока → раздражение желудка → ограничить количество до 2–3 зубчиков в день.

  • Нагрев меда в кипятке → потеря полезных свойств → добавлять его в слегка остывший напиток.

А что если…

Если человек не переносит чеснок или специи, можно сделать акцент на других источниках: цитрусовых, ягодах, квашеных овощах, которые также укрепляют иммунитет.

FAQ

Можно ли лечить простуду только чесноком?
Нет, природные антибиотики — это лишь вспомогательное средство, они не заменяют лекарства.

Сколько меда можно есть в день?
Обычно рекомендуют не более 1–2 столовых ложек взрослым, детям — меньше.

Кому стоит быть осторожным?
Людям с заболеваниями желудка, аллергиями или диабетом стоит обсудить рацион с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полный отказ от хлеба может привести к стрессу — замените его на более полезные альтернативы сегодня в 12:59

Белый хлеб — это не приговор: как съесть его и не расплатиться за это лишними килограммами

Белый хлеб — не главный враг похудения. Узнайте, как замена на полезные аналоги может помочь снизить калорийность рациона и улучшить здоровье.

Читать полностью » В России предлагают включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок сегодня в 12:19

Вирус, который убивает молодых женщин: вакцинация спасает, но доступ ограничен

В России обсуждают включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь. Почему это важно, сколько стоит прививка и как она снижает риск онкологии?

Читать полностью » Гигиена при приёме пищи в автомобиле требует регулярной уборки и контроля за остатками пищи сегодня в 11:59

Как не превратить свой автомобиль в ресторан с микробами: секреты безопасного перекуса в пути

Привычка есть в автомобиле может быть опасной для здоровья. Узнайте, почему температура в машине создаёт идеальные условия для бактерий и как избежать последствий.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская назвала первые симптомы бешенства у человека сегодня в 11:15

Жажда воды превращается в кошмар: главный симптом, который не оставляет надежды

Бешенство смертельно после появления симптомов. Как защититься, что делать при укусе и почему вакцинация остается единственным шансом на спасение?

Читать полностью » Ограничение потребления фастфуда 1-2 раза в месяц помогает избежать проблем с пищеварением и здоровьем сегодня в 10:59

Как есть фастфуд без угрызений совести: советы, чтобы не попасть в список пациентов

Узнайте, насколько фастфуд безопасен для вашего здоровья и как его употребление может повлиять на ваше состояние.

Читать полностью » Врач Анча Баранова: парацетамол может быть фактором риска аутизма при злоупотреблении сегодня в 10:11

Аутизм стремительно растёт: почему диагноз ставят всё чаще

Заболеваемость аутизмом растет: какие факторы риска называют врачи, почему парацетамол оказался под вниманием и как действовать родителям?

Читать полностью » Исследования подтвердили безопасность многократного кипячения воды и сохранение микроэлементов в составе сегодня в 9:46

Вторая жизнь кипятка: почему вода после повторного закипания остаётся безопасной и полезной

Можно ли кипятить воду несколько раз и не навредить себе? Учёные проверили этот миф, и результат оказался неожиданным.

Читать полностью » Врач Алла Молчанова напомнила о гигиене как ключевой профилактике простуд сегодня в 9:17

Простуды атакуют с приходом осени: какие привычки спасают иммунитет

С наступлением холодов риск простуды возрастает. Как укрепить иммунитет, что делать при первых симптомах и почему вакцинация играет ключевую роль?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль
Питомцы

Цитрусовые и липкая лента защищают рассаду от кошачьих лап — владелец питомца
Дом

Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы
Культура и шоу-бизнес

Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной
Питомцы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания
Авто и мото

В России стоки новых машин упали почти вдвое с января 2024 года — Коммерсант
Садоводство

Борьба с проволочником осенью в Брянской области снижает ущерб урожаю
Спорт и фитнес

Спенсер Карбери: Овечкин может сыграть в предсезонных матчах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet