Посейте и забудьте: растения, которые сами очищают землю от ненужной травы

Сорняки — не просто нежелательные растения, а своеобразный язык земли. Их появление указывает на то, что с почвой что-то не так: где-то она обеднена, где-то переувлажнена или слишком уплотнена. Вместо того чтобы бороться с ними лопатой и гербицидами, можно использовать естественные процессы, чтобы вернуть участку здоровье. Современные исследования подтверждают, что растения способны самостоятельно регулировать состав почвы и вытеснять нежелательную флору.

Что говорят сорняки о состоянии земли

Опытные агрономы отмечают: если на грядках преобладает мокрица, земля переувлажнена, если полон пырея — плотная, слабо аэрированная. Крапива указывает на избыток азота, а хвощ — на кислую среду. Поняв, какие растения доминируют, можно без анализа определить, чего не хватает почве.

Сорняки в этом смысле — индикаторы. Они занимают нишу там, где культурным растениям плохо. Но этот же принцип можно использовать против них — создать условия, при которых вырастет полезная растительность, а сорняки исчезнут сами.

Алелопатия: растения против растений

Одним из самых естественных способов очистки участка является использование растений-алелопатов. Эти виды выделяют особые вещества, которые тормозят рост конкурентов. На практике это свойство используют в сидеральных смесях.

К числу наиболее эффективных культур относятся фацелия, белая горчица, люпин, овёс и рожь. Они не только угнетают сорняки, но и насыщают землю органикой. После их отмирания почва получает структурные улучшения, а количество семян сорных растений сокращается в несколько раз.

Сравнение популярных сидератов