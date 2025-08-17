Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 8:22

Слизни не доберутся до ваших ягод: уникальный способ защиты с яичной скорлупой

Безопасное удобрение и барьер от слизней: как использовать яичную скорлупу эффективно

В разгар августа, когда влажная погода становится благоприятной для нашествия слизней и улиток, многие садоводы сталкиваются с потерей урожая клубники. Однако, как утверждает садовод и соучредитель проекта Two The Sunny Side Мишель Диксон, существует натуральный способ отпугнуть вредителей без использования гранул и инсектицидных спреев.

По её словам, достаточно рассыпать вокруг кустов измельчённую яичную скорлупу. Она пояснила, что острые края скорлупы создают физический барьер, который слизни и улитки стараются обходить, так как прикосновение к ним может повредить их тело. Кроме того, скорлупа абразивна и способна вытягивать влагу из мягкотелых вредителей, мешая им передвигаться и питаться.

Помимо защитной функции, яичная скорлупа служит удобрением — в ней содержатся кальций и калий. Последний, как напомнила Диксон, способствует формированию более крупных и сладких плодов клубники, что в итоге положительно сказывается на урожае.

Чтобы использовать этот метод, необходимо сначала тщательно промыть скорлупу под проточной водой, удалив остатки яйца, иначе они могут привлечь других насекомых. Затем скорлупу следует просушить — либо в духовке, либо на подоконнике под солнечным светом. После этого её разминают до состояния острых кусков с зазубринами (но не до порошка) и выкладывают плотным слоем вокруг растений, не оставляя щелей. Барьер нужно регулярно обновлять, особенно после дождей.

При таком подходе клубника сможет благополучно дозреть до конца лета, а вредители останутся за пределами грядок.

