Рецепт молодости от бабушки: этот простой ингредиент преобразит вашу кожу за копейки

Сегодня рынок косметики буквально ломится от баночек и тюбиков: кремы, сыворотки, маски — глаза разбегаются. Даже в магазин идти не нужно, всё можно заказать в пару кликов. Но у наших бабушек таких возможностей не было. И всё же они ухитрялись выглядеть ухоженно и свежо — используя то, что было под рукой: продукты с огорода и обычные вещи из кухни.

И именно сейчас, когда мы всё больше задумываемся не только о том, что едим, но и что наносим на кожу, такие простые рецепты снова становятся актуальными.

Почему важно смотреть на состав косметики

Наша кожа — не глухая стена. Всё, что мы наносим, частично проникает в организм. Если не обращать внимания на составы, можно невольно "накопить" в теле коктейль синтетических соединений — силиконов, парабенов, сульфатов. Да, официально их количество в кремах "незначительно", но при регулярном использовании они имеют свойство накапливаться.

В этом смысле бабушки были мудры: чем короче список ингредиентов, тем безопаснее средство. И чаще всего их "косметика" состояла буквально из одного продукта.

Почему сало заменяло дорогие кремы

В каждом доме раньше было свиное сало. Оно служило и едой, и заготовкой, и отличным средством для кожи.

У сала почти такое же pH, как у кожи, поэтому оно мягко очищает и не раздражает.

Оно убирает излишки кожного сала, очищает поры.

При этом увлажняет и защищает кожу от холода и ветра.

В сале много витамина D, который отвечает за упругость кожи и предотвращает появление морщин.

Плюс витамины А и Е — главные союзники в борьбе с воспалениями и сухостью.

Неудивительно, что у многих женщин кожа оставалась гладкой и ухоженной даже после 50 лет — без баночек из магазина.

Рецепт бабушкиной мази

Хотите усилить эффект? Наши предки делали травяные мази на сале.

Сало растапливали на водяной бане.

Добавляли ромашку, календулу или другие травы.

Томили около часа, потом процеживали.

Для густоты клали немного пчелиного воска.

В результате получался натуральный крем, который и воспаления снимал, и сухость убирал, и морщинки разглаживал.

Чему нас учит бабушкина косметика

Натуральное часто работает не хуже (а иногда и лучше) дорогих средств.

Уход не обязан быть сложным: одно-два простых средства уже дают результат.

Травы и продукты с огорода — это не "архаика", а настоящая сокровищница для кожи.

Так что если хочется попробовать что-то новое — можно просто оглянуться назад. Иногда самые простые вещи оказываются самыми действенными.