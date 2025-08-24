Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна в облаках
Луна в облаках
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:11

В Солнечной системе открыли ещё десятки лун — счёт идёт на тысячи

Астрономы насчитали почти тысячу естественных спутников в Солнечной системе

Когда мы поднимаем взгляд к ночному небу, чаще всего внимание привлекает Луна — самый яркий и заметный объект рядом с Землёй. Для многих людей это и есть единственный естественный спутник, который они когда-либо видели. Но реальность куда богаче: в нашей Солнечной системе уже известно почти тысяча лун — и это далеко не предел.

Сколько лун известно астрономам

По данным Международного астрономического союза, в орбитах восьми планет вращаются 422 спутника. Ещё более 500 принадлежат к так называемым "спутникам малых тел" — они сопровождают астероиды и карликовые планеты. В итоге учёные насчитывают 953 естественных спутника (данные на март 2025 года).

"Это лишь верхушка айсберга", — заявил астроном Эдвард Эштон из Академии Синика (Тайвань).

По его словам, благодаря новым телескопам открытия будут происходить всё чаще, и число известных спутников резко возрастёт уже в ближайшие годы.

Что считать луной

Простейшее определение звучит так: луна — это объект, вращающийся вокруг более крупного небесного тела, но не звезды. Однако реальность сложнее. Искусственные спутники Земли формально подходят под это определение, но луной их не называют.

Существуют также временные "мини-луны" и "квазилуны", которые ненадолго задерживаются на орбите планеты. К ним добавляются кольцевые частицы Сатурна и Урана — они движутся вокруг своих планет, но астрономы не относят их к лунам.

"Даже среди признанных спутников границы не всегда очевидны", — пояснил канадский астроном Бретт Глэдман.

Учёные делят луны на регулярные (крупные, с круговой орбитой) и нерегулярные (мелкие, с вытянутыми траекториями).

Миры с лунами и без

Меркурий и Венера остаются без спутников: Солнце слишком близко и слишком массивно, чтобы позволить им удержать луну. Земля же имеет один большой спутник и несколько временных "спутников-самозванцев".

У Марса — два крошечных спутника, Фобос и Деймос. А у планет-гигантов дела куда богаче: Юпитер владеет 95 спутниками, Сатурн — 274, Уран — 28 (включая недавно обнаруженный 29-й, ждущий подтверждения), Нептун — 16.

За последние два года число известных лун выросло почти на двести — в основном за счёт нерегулярных спутников Сатурна и Юпитера.

Малые тела и гипотетические миры

Более пятисот спутников вращаются вокруг астероидов и карликовых планет. И это число растёт. По оценкам учёных, многие ещё не обнаружены. В будущем возможны и новые открытия: например, если удастся подтвердить существование гипотетической Девятой планеты, то вокруг неё наверняка найдутся собственные луны.

"Я думаю, что в Солнечной системе около 10 000 лун", — сказал Эштон.

Но для того чтобы найти их все, понадобятся десятилетия.

Космическая перспектива

Каждое новое открытие меняет представление о Солнечной системе. Луна над Землёй может казаться уникальной и одинокой, но на самом деле мы окружены целым сообществом спутников — от гигантских, сопоставимых с планетами, до едва заметных каменных осколков.

И это сообщество только начинает раскрывать свои масштабы.

