Забудьте про опрыскиватель: три природных союзника расправятся с тлёй за вас — экологично и дешево

Тля — маленький, но крайне опасный враг сада. Эти насекомые способны в считанные дни превратить здоровые растения в ослабленные и больные: листья начинают скручиваться, побеги уродуются, рост замедляется. Чаще всего мы хватаемся за инсектициды, но есть более мудрый и экологичный путь — доверить борьбу с тлей естественным союзникам.

Кто помогает саду бороться с тлей

Природа давно создала хищников, для которых тля — основная пища. Их не нужно покупать или специально разводить, достаточно лишь перестать уничтожать и создать для них комфортные условия.

На первом месте, конечно, божьи коровки. Их личинки особенно прожорливы: за день они способны уничтожать сотни особей тли.

Златоглазки — изящные насекомые с прозрачными крыльями. Их личинок называют "тлевыми львами" за необычайную эффективность: они буквально вычищают кусты от вредителей.

Хищные журчалки (мухи-сирфиды) и их личинки также активно истребляют тлю. А миниатюрные бракониды (паразитические осы) откладывают яйца прямо внутрь тли, превращая её в "инкубатор" для своих потомков.

Как привлечь полезных насекомых

Главное условие — разнообразие и отсутствие ядов. Чтобы насекомые жили на участке, им нужны питание и укрытия.

Посадите на грядках и в цветниках растения, которые дают пыльцу и нектар в течение всего сезона: укроп, фенхель, кориандр, тмин, тысячелистник, пижму, маргаритки, алиссум, фацелию и гречиху.

Полезно оставить уголки с дикорастущими травами — крапивой, снытью, одуванчиком. Они служат промежуточным убежищем и кормовой базой для союзников.

Создайте укрытия: небольшие кучи листьев, веток, камней или оставьте нескошенные островки травы. В таких местах хищники найдут себе жильё.

Ошибки, которых стоит избегать

Наибольший вред приносит химия. Инсектициды широкого спектра действия уничтожают всех подряд, лишая вас естественной защиты. Даже если тля погибнет, вместе с ней уйдут и её враги, и баланс нарушится.

Если заражение стало критическим, используйте только мягкие средства — мыльные растворы, настои золы или табака. Они действуют локально и менее опасны для полезных насекомых.

Итог

Дайте природному балансу шанс восстановиться. Армия полезных насекомых способна держать численность тли под контролем, если помочь ей закрепиться на участке. В итоге ваш сад станет не только здоровее, но и оживёт благодаря многообразию жизни.

Три интересных факта