Колорадский жук бежит в ужасе: эффективные, но экологичные способы борьбы

Отдых на даче нередко омрачается нашествием неприятных насекомых. Причем если комары и мухи досаждают людям, то муравьи и колорадский жук методично уничтожают посевы, лишая дачников надежды на урожай.

Самый простой способ — воспользоваться химическими инсектицидами, однако сейчас все более развивается тренд на экологичность, а потому многие садоводы предпочитают избегать химии. Несмотря на большое количество препаратов и средств для борьбы с вредными и кровососущими насекомыми, существует немало способов справиться с ними без применения химии.

Борьба с комарами: ванилин, эфирные масла и ароматные травы

Например, комары не выносят запаха ванилина: ароматизатор можно добавить в крем и нанести состав на незащищенные участки тела. Для борьбы с кровососущими насекомыми можно также использовать различные эфирные масла: эвкалиптовое, лавандовое, кедровое или гвоздичное. Несколько капель наносят прямо на кожу. Кроме того, комаров отпугивают запахи ромашки и мяты.

Можно разложить травы на тарелках и оставить в комнате или сделать ароматическое саше и носить его с собой. Схожим действием обладает и свежий чеснок. Отвары томатной ботвы, полыни или настой валерианы можно использовать как антикомариный спрей. Хороший эффект дает окуривание можжевеловым, еловым или сосновым дымом.

Борьба с мухами: уксус, пижма и розмарин

Мухи также не любят резких запахов: здесь на помощь может прийти обыкновенный уксус — им протирают поверхности или наносят на одежду с помощью пульверизатора. Не в восторге мухи от пижмы и розмарина — свежие растения можно разложить в местах скопления насекомых.

Борьба с садовыми муравьями: корица, анис, петрушка, томаты, горчица, соль и уксус

Садовых муравьев можно прогнать, если разложить на грядках с растениями корицу, ботву аниса, петрушки (ее предварительно измельчают) или томатов. Подойдет и сухая горчица — ею посыпают землю вокруг растений.

Кроме того, не жалуют муравьи соль (ее насыпают прямо на муравейник) и уксус (для уничтожения вредителей им проливают все входы в жилище муравьев). Некоторые садоводы советуют проливать муравейник кипятком или ледяной водой.

Борьба с колорадским жуком: горчица, уксус, мыло и чистотел

Для борьбы с колорадским жуком дачники применяют средство, приготовленное из смеси сухой горчицы, уксуса и натертого на терке хозяйственного мыла. В смесь можно добавить сок чистотела. Раствором обрабатывают ботву дважды в день, утром и вечером. Желательно выбирать сухую погоду после цветения картофеля.

Кроме того, против колорадского жука в народе используют различные настои и отвары — настой луковой шелухи, отвар полыни, настой сухой горчицы, настой (или раствор) древесной золы. Еще один совет — посыпать землю на грядках с картофелем древесными опилками или стружкой.

Интересные факты о природных репеллентах

Эфирные масла, такие как эвкалиптовое и цитронелловое, являются эффективными репеллентами против комаров.

Некоторые растения, например, мята и базилик, выделяют ароматы, которые отпугивают муравьев.

Древесная зола и пищевая сода могут использоваться как барьеры против муравьев, так как они нарушают их обоняние и передвижение.

В заключение, существует множество экологичных способов борьбы с садовыми вредителями, которые позволяют обойтись без использования химических инсектицидов. Применение народных средств, таких как ванилин, эфирные масла, ароматные травы, уксус, горчица, зола и растительные настои, поможет сохранить ваш урожай и обеспечить здоровый отдых на даче.