Не яд, а еда: этот продукт выживает кротов с участка — проверенный метод наших бабушек

Появление кротов на участке — настоящая беда для дачников. Утром на аккуратных грядках и газонах обнаруживаются свежие земляные холмики, а подземные ходы быстро превращают землю в решето. Но бороться с кротами можно без ядов и ловушек: резкие запахи действуют на них гораздо эффективнее и при этом не вредят экосистеме.

Кисломолочные продукты против кротов

Необычным, но действенным средством становится прокисший кефир или ряженка. Достаточно аккуратно раскопать свежую нору, влить внутрь 3-4 ложки кисломолочного продукта и присыпать землёй. Такой запах создаёт для кротов невыносимые условия, и они уходят искать другое место.

Если через пару дней новые холмики не появляются — значит, животные действительно покинули участок. Для закрепления результата обработку стоит повторить через неделю.

Чеснок и уксус — проверенные отпугиватели

Кроты не переносят резких запахов. Несколько измельчённых зубчиков чеснока, заложенных в тоннель и присыпанных землёй, помогают быстро избавиться от подземных "соседей".

Ещё один вариант — тряпки, смоченные в столовом уксусе. Их закладывают у входа в норы: испарения быстро распространяются по подземным ходам и вынуждают животных уйти.

Настои трав

Эффективными оказываются и растительные настои. Полынь или крапиву заливают кипятком, настаивают сутки и затем выливают в ходы. Такой натуральный раствор не вредит почве и растениям, но создаёт для кротов дискомфортную среду.

Профилактика и сроки

Лучшее время для обработки — ранняя весна, до того как кроты начнут активно строить новые ходы. Если действовать при первых признаках активности, участок удаётся сохранить в порядке до конца сезона.

Преимущество этих методов в том, что животные не погибают, а просто перемещаются подальше. Это сохраняет природный баланс и не наносит вреда другим обитателям сада.

Три интересных факта