Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Базилик
Базилик
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:16

Из ниоткуда — и повсюду: как остановить нашествие кухонных мошек

Daily Meal: горшок с базиликом отпугивает кухонных мошек без химии

Лето, жара, влажность — и вдруг по кухне начинают летать крошечные, но невероятно надоедливые мошки. Они будто появляются из ниоткуда: кружат над фруктами, мусорным ведром, залетают в кружку с чаем. От них сложно избавиться, ведь даже тщательная уборка не всегда помогает. Но, как оказалось, иногда достаточно всего одного простого предмета, чтобы прогнать этих мелких вредителей.

Почему мошки появляются в доме

Эти крошечные насекомые активно размножаются в теплых и влажных помещениях. Даже если вы выносите мусор каждый день, на кухне хватает источников питания для мошек — остатки фруктов, крошки, капли сока или вина, вода в поддоне под цветами. Личинки могут развиваться в органических остатках в раковине или даже под уплотнителем мусорного ведра.

Когда в помещении тепло и влажно, мошки начинают размножаться с удвоенной скоростью. Через несколько дней кажется, что их уже десятки, и избавиться от них невозможно.

Лайфхак от экспертов

Использовать химические инсектициды на кухне не хочется: все-таки речь идёт о месте, где готовится еда. Но крайние меры, как оказалось, не нужны. Эксперты кулинарного портала Daily Meal рекомендуют простой и надежный способ раз и навсегда избавиться от летающих доставучек: поставить горшок с базиликом.

Как базилик помогает избавиться от мошек

Базилик — не просто ароматная приправа. Его листья содержат эфирные масла, запах которых отпугивает насекомых. Особенно чувствительны к нему кухонные мошки, плодовые мушки и мелкие мухи.

Аромат растения создаёт вокруг себя "защитное облако", которое действует без химии. Мошки теряют ориентацию, перестают летать поблизости и покидают помещение.

Побеги базилика можно использовать дважды: сначала как средство от насекомых, а затем — как свежую пряность в салат, соус или пасту. Двойная польза — и чистая кухня, и ароматные блюда.

Как вырастить базилик у себя на кухне

1. Свет и тепло

Базилик любит много солнца. Идеально, если вы поставите горшок на южный подоконник, где растение получает прямые лучи хотя бы 5-6 часов в день. Если естественного света не хватает, используйте фитолампу — она поможет растению расти круглый год.

2. Почва и полив

Почва должна быть лёгкой и хорошо дренированной. Подойдёт готовый грунт для пряных трав или универсальная почвосмесь с добавлением песка. Поливайте базилик, когда верхний слой почвы слегка подсохнет. Избыток влаги приведёт к гниению корней.

3. Размножение черенками

Если у вас уже есть веточка базилика, можно вырастить новое растение без семян.

  1. Срежьте черенок длиной 8-10 см.

  2. Удалите нижние листья.

  3. Поставьте веточку в стакан с водой и оставьте на солнечном подоконнике.

  4. Через неделю появятся корни, и базилик можно пересадить в горшок.

Это простой способ, который подходит даже тем, кто никогда не занимался садоводством.

Таблица сравнения ароматных отпугивателей

Растение Кого отпугивает Где ставить Дополнительная польза
Базилик Мошки, мухи Кухня, подоконник Пряность для блюд
Мята Комары, мухи Балкон, кухня Освежает воздух
Лаванда Моль, комары Шкафы, спальня Успокаивает, помогает заснуть
Розмарин Мошки, муравьи Кухня Ароматная приправа

Советы шаг за шагом

  1. Очистите все поверхности на кухне, особенно зону вокруг мусорного ведра.

  2. Уберите остатки еды и жидкости, которые могут привлекать насекомых.

  3. Проветрите помещение.

  4. Поставьте горшок с базиликом на подоконник или стол.

  5. При необходимости добавьте второе растение рядом с мусорным ведром.

Через несколько дней вы заметите, что мошек стало меньше, а потом они исчезнут вовсе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: распылять химические средства рядом с продуктами.

  • Последствие: опасные вещества могут осесть на посуде и еде.

  • Альтернатива: использовать натуральные растения — базилик, мяту или розмарин.

  • Ошибка: ставить горшок с травами в тень.

  • Последствие: растение вытянется, станет вялым и перестанет выделять эфирные масла.

  • Альтернатива: переставить на солнечный подоконник или включить фитолампу.

  • Ошибка: переливать базилик водой.

  • Последствие: гниение корней и гибель растения.

  • Альтернатива: проверяйте влажность почвы перед поливом.

А что если…

…мошки не исчезли даже после того, как вы поставили базилик? Проверьте, нет ли источников гниения. Часто мошки размножаются в стоячей воде под поддоном цветочного горшка, в трещинах мусорного ведра или в трубах раковины. Очистите все подозрительные места и повторите эксперимент.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Безопасен для людей и животных Не действует на всех насекомых
Украшает интерьер кухни Требует света и ухода
Работает круглый год Нужно время для роста растения
Не имеет запаха химии Эффект проявляется не сразу

FAQ

Как выбрать горшок для базилика?
Подойдут керамические или пластиковые ёмкости с дренажными отверстиями. Диаметр — не менее 15 см, чтобы корням было просторно.

Можно ли выращивать базилик зимой?
Да. Главное — обеспечить растению свет. Используйте фитолампу и не ставьте горшок возле холодного окна.

Какие сорта лучше растут в квартире?
Для домашнего выращивания подойдут сорта "Минима", "Арарат" и "Греческий карлик" — они компактные и ароматные.

Мифы и правда

Миф: базилик убивает всех насекомых.
Правда: он отпугивает только чувствительных к его запаху вредителей, но не уничтожает их физически.

Миф: базилик нельзя выращивать без теплицы.
Правда: это комнатное растение прекрасно чувствует себя на подоконнике.

Миф: чем больше поливать — тем быстрее растёт.
Правда: избыток влаги губителен, лучше умеренный полив и хороший дренаж.

Интересные факты

  1. Эфирные масла базилика применяются в ароматерапии — они снимают стресс и улучшают концентрацию.
  2. В древности базилик считали символом богатства и защищали им дом от злых духов.
  3. В Средние века растение добавляли в вино и уксус для продления срока хранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как сэкономить место в квартире с помощью цвета, света и мебели сегодня в 13:29
Как визуально увеличить квартиру: простые решения со светом, цветом и мебелью

Как визуально увеличить небольшую квартиру и сделать её удобной: советы дизайнеров по планировке, цвету, свету и мебели.

Читать полностью » Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев сегодня в 12:26
Дом, где удобно и людям, и собакам: как создать интерьер, который выдержит всё

Как обустроить дом, где удобно и людям, и питомцам: советы дизайнеров по выбору отделки, мебели и организации функционального пространства.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как правильно организовать гардеробную в квартире сегодня в 11:23
Идеальная гардеробная: как превратить пару метров в систему, где всё на своём месте

Как спроектировать гардеробную, чтобы она стала удобной, стильной и долговечной. Советы дизайнеров по планировке, материалам и освещению.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как выбрать качественную искусственную елку к Новому году сегодня в 10:20
Как выбрать искусственную ёлку, чтобы она прослужила 20 лет и не навредила экологии

Как выбрать искусственную ёлку, чтобы она служила годами, выглядела как настоящая и не вредила экологии. Советы, ошибки и проверенные решения.

Читать полностью » Названы самые редкие и дорогие советские елочные игрушки сегодня в 9:16
Ёлочные игрушки СССР: как они появились и почему сегодня стоят, как золото

Елочные игрушки времен СССР сегодня ценят не только за ностальгию. Некоторые экземпляры стоят десятки тысяч рублей — рассказываем, почему и где их найти.

Читать полностью » Дизайнеры объяснили, как оформить квартиру к Новому году в трендах 2025 года сегодня в 8:11
Главные новогодние тренды 2025: как украсить дом, чтобы он сиял, но не выглядел банально

Главные тренды новогоднего оформления 2025 года: цвета, идеи и экологичные решения, чтобы дом сиял, но оставался стильным и уютным.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как сделать хай-тек основным стилем интерьера дома сегодня в 7:08
Хай-тек в интерьере: как сделать дом умным, стильным и вне времени

Хотите сделать дом современным и функциональным? Рассказываем, как применить хай-тек в интерьере и превратить жильё в пространство будущего.

Читать полностью » Дизайнеры назвали главные антитренды в интерьере 2025 года сегодня в 6:05
Главные интерьерные антитренды 2025: что срочно убрать из дома

В 2025 году в интерьере всё чаще говорят о тепле, индивидуальности и смысле. Рассказываем, какие решения устарели и что пришло им на смену.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кулинары используют крабовые палочки в пастах, супах, роллах и салатах с авокадо
Садоводство
Листья хрена вместо химии: простой способ защитить растения от болезней
Садоводство
Когда пора срезать тыкву и где хранить, чтобы она не потеряла вкус
Красота и здоровье
Учёные из Университета Миннесоты выяснили: десятисекундная растяжка плеч снижает артериальное давление
Туризм
Путешественница из России рассказала, почему армянские семьи живут под одной крышей
Технологии
Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей
Садоводство
Почему важно оставлять форточку приоткрытой: советы по зимней консервации погреба
Питомцы
Собака отказывается от корма из-за избытка лакомств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet