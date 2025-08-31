Мед на полках есть, но не тот: почему натуральный продукт исчезает из магазинов

Мед — один из самых любимых и традиционных продуктов у россиян. Но уже к Новому году его может стать заметно меньше на полках магазинов.

В чем причина?

В Союзе пчеловодов России заявили: после праздников доля натурального меда в продаже резко сократится. На смену ему придут искусственные заменители и продукты с добавками.

Главная проблема — высокая стоимость сертификации. Для многих пасечников проверка качества стала настолько дорогой, что сдавать мед переработчикам просто невыгодно. В итоге в торговые сети чаще попадают смеси и "медовые продукты", а не чистый мед.

Что показали проверки

Данные Роскачества только подтверждают опасения.

Из 20 исследованных марок фасованного меда натуральными признаны лишь 13.

В остальных образцах нашли сахарный или кукурузный сироп.

У девяти производителей сорт меда не совпадал с этикеткой — вместо "цветочного" продавали гречишный или подсолнечный.

В одном случае продукцию перегрели, что снизило её питательную ценность.

Где чаще происходит подмена

По словам экспертов "Парламентской газеты", сами пасечники обычно тщательно следят за качеством, ведь репутация для них важна. Однако именно на этапах переработки и продажи нередко происходят подмена и фальсификация.

Как выбрать настоящий мед

Чтобы снизить риск покупки подделки, специалисты советуют:

покупать у проверенных пасек и на фермерских рынках,

доверять официальным брендам,

обращать внимание на кристаллизацию, аромат и однородность продукта.

Итог

Натуральный мед становится дефицитом не из-за природы, а из-за бюрократии и рынка. Для потребителя это означает одно — выбирать придется внимательнее.