Поиск качественного меда в современных торговых сетях становится сложной задачей для потребителя, поскольку магазинные прилавки зачастую заполнены фальсификатом, считает пчеловод, врач и писатель Иван Андреев. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему промышленное производство продукции пчеловодства проигрывает частным пасекам и на что стоит обращать внимание при выборе натурального десерта.

Ранее сообщалось, что с первого декабря 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на мед. Введение единого стандарта является важным шагом в борьбе с фальсификатом, который позволит защитить покупателей от приобретения дешевых сиропов под видом натурального продукта.

Андреев выразил скептическое отношение к продукции, представленной в массовой продаже. По его мнению, крупные фасовочные предприятия зачастую поставляют на рынок неполноценные смеси. Речь идет о добавлении значительного количества сахарного сиропа, который сохраняет характерный запах, но лишен целебных свойств.

"В магазинах сейчас хорошего меда нет, там фальсификат в основном идет. Сироп и медовая смесь в итоге. Она запах имеет, безвредная, но она неполноценная", — отметил Андреев.

Специалист подчеркнул, что лучшие сорта меда производятся в северных и центральных регионах России — Новгородской, Тверской и Вологодской областях. В отличие от южных регионов, где пчелы часто собирают нектар с монокультурных посевных площадей (подсолнечник, гречиха), северные пасеки базируются на дикоросах. Разнотравье, включающее иван-чай, таволгу, зверобой и одуванчик, делает вкус продукта уникальным и насыщенным.

"Смотрите, иван-чай произрастает лекарственное растение, дает меда до четырехсот килограммов с гектара", — рассказал пчеловод.

Андреев советует потребителям искать "своего" пчеловода, так же как люди выбирают семейного врача. Доверие к производителю гарантирует доступ не только к чистому меду, но и к другим ценным продуктам: перге, пыльце, прополису и маточному молочку. При этом важно помнить о правилах хранения, ведь у меда есть особенность, позволяющая ему оставаться годным гораздо дольше указанных на этикетках сроков.

Эксперт добавил, что текущий сезон оказался весьма удачным для промысла. Учитывая наличие крупных частных хозяйств, имеющих по 300-400 домиков на диких полях, дефицита натурального товара в стране нет. Покупателям лишь нужно проявлять бдительность, так же как при изучении состава магазинного хлеба или других товаров первой необходимости.

Читайте также