33 миллиарда кубометров тишины: Турция заранее обезопасила себя от газовых кризисов

Турция продолжает наращивать долгосрочные энергетические договорённости, делая ставку на стабильные поставки газа из соседних стран. Новое соглашение с Азербайджаном рассчитано на десятилетия вперёд и должно укрепить позиции Анкары на региональном энергорынке. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Долгосрочный контракт на каспийский газ

Турция подписала с Азербайджаном соглашение о поставках порядка 33 млрд кубометров природного газа сроком на 15 лет. Документ был заключён 2 января и начнёт действовать с 2029 года, а его реализация рассчитана до 2040-х годов. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Два дня назад мы подписали новое соглашение с Азербайджаном по поставкам порядка 33 млрд кубометров природного газа", — сказал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, ежегодный объём поставок составит 2,25 млрд кубометров газа, которые будут поступать с месторождения Апшерон, расположенного в акватории Каспийского моря.

Инфраструктура и маршруты поставок

Министр уточнил, что для транспортировки топлива будет использована уже действующая газотранспортная инфраструктура. Речь идёт о магистральном газопроводе Баку — Тбилиси — Эрзурум, который соединяет Азербайджан с восточными регионами Турции. Использование существующего маршрута позволяет избежать дополнительных затрат на строительство новых трубопроводов.

Эксперты отмечают, что задействование проверенной магистрали снижает технологические и логистические риски. Кроме того, это упрощает интеграцию новых объёмов газа в турецкую энергосистему без серьёзных инфраструктурных изменений.

Текущие объёмы и динамика поставок

Азербайджан уже входит в число ключевых поставщиков газа для Турции. По данным Совета по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в январе — октябре 2025 года республика поставила в страну 9,798 млрд кубометров газа. Этот показатель оказался на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост поставок в рамках действующих контрактов подчёркивает устойчивость энергетического сотрудничества между двумя странами. Новое соглашение, рассчитанное на длительный срок, должно закрепить эту тенденцию и обеспечить Турции прогнозируемые объёмы газа на фоне растущего спроса.