Корка апельсина
© commons.wikimedia.org by Hanabishi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:11

Золото на кухне: кожура, которую выбрасывают все, спасает урожай без химии

Кожура фруктов и овощей названа бесплатным удобрением для сада
Кухонные отходы чаще всего оказываются в мусорном ведре, хотя на деле они могут стать настоящим кладом для садоводов. Очистки от фруктов и овощей содержат массу питательных веществ — калий, кальций, магний, серу. Всё это помогает растениям цвести, укрепляет их стебли и повышает урожайность. Если научиться правильно использовать кожуру, сад можно обогатить без лишних затрат, а заодно сделать образ жизни более экологичным.

Апельсиновые корки

Цитрусовые после переработки превращаются в ценное удобрение. Сухая кожура апельсинов, измельчённая и добавленная в компост, насыщает почву азотом, фосфором и калием. Эти элементы поддерживают развитие корневой системы и стимулируют рост. Есть у апельсиновых корок и ещё одно полезное свойство: резкий аромат и d-лимонен отпугивают тлю и муравьёв. Поэтому корки можно раскладывать и вокруг растений, создавая естественную защиту.

Яблочные очистки

Кожура яблок, нарезанная на кусочки и выдержанная в воде, образует жидкость, богатую калием и кальцием. Такой настой подходит для полива — растения быстро усваивают полезные вещества, что способствует здоровому росту. Но важно не закапывать яблочные очистки прямо в землю: они могут привлечь насекомых, которые повредят посадки.

Банановая кожура

Бананы известны высоким содержанием калия, а потому их кожура особенно ценна для цветущих культур. Она укрепляет стебли, повышает иммунитет растений и помогает образованию бутонов. Чтобы не завести вредителей, банановую кожуру лучше подсушить или измельчить в порошок, добавляя в почву постепенно. Ещё один вариант — настой из банановых шкурок, которым можно поливать грядки и комнатные цветы.

Огуречная кожура

Огурцы полезны не только для кожи человека, но и для растений. В их кожуре содержатся вещества с горьким вкусом — кукурбитацины, которые не переносят муравьи, моль и клещи. Поэтому огуречные очистки можно использовать как естественный репеллент. Их раскладывают на подоконниках, в цветочных горшках или в саду, чтобы отпугнуть вредителей. Также из кожуры делают настой, который применяют как опрыскиватель против паутинных клещей.

Картофельные очистки

Самый доступный вариант удобрения — кожура картофеля. В ней есть азот, магний, калий и фосфор, необходимые для цветения и плодоношения. Использовать можно по-разному: добавить в компост, приготовить "картофельный чай" для полива или подсушить и измельчить в порошок. Последний способ удобен тем, что питательные вещества выделяются постепенно. Если же положить свежие очистки под слой соломы или опилок, они послужат и мульчей, и дополнительной защитой от вредителей.

Итог

Каждый день на кухне остаются отходы, которые способны превратиться в бесплатное и эффективное удобрение. Апельсиновая и банановая кожура подпитывают цветы и овощи, яблочные очистки улучшают рост, огуречные помогают бороться с насекомыми, а картофельные универсальны и подходят почти для любых культур. Используя их, можно не только сэкономить, но и заботиться о природе.

