Ложка этого средства — и блохи исчезают с ковра, будто их и не было
Блохи — это не только зуд и дискомфорт у питомцев, но и риск аллергий и заболеваний. Химические средства действуют быстро, но многие хозяева выбирают более щадящие и безопасные методы. Вот что рекомендуют ветеринары:
Яблочный уксус — простой репеллент
Разведите 1 часть уксуса и 1 часть воды. Легко распылите на шерсть питомца, избегая глаз, ушей и мордочки. Используйте несколько раз в неделю, особенно летом.
Сода — двойное действие
Помогает уничтожать яйца и личинки блох и убирает запахи. Посыпьте ковры, подстилки и мебель, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте.
Эфирные масла (с осторожностью!)
Лаванда, кедр, эвкалипт и лимон отпугивают блох. Но! Масла нужно обязательно разбавлять в базовом масле и применять совсем немного, чтобы избежать токсичности.
Профилактика — лучший способ
-
Регулярно пылесосьте.
-
Стирайте подстилки и одеяла питомцев.
-
Обрабатывайте двор и балкон натуральными средствами (например, масло нима или разбавленный уксус).
Натуральный уход защитит вашего любимца и сделает дом более здоровым. Главное — регулярность: чем чаще применять эти методы, тем меньше шансов у блох вернуться.
