Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:03

Ложка этого средства — и блохи исчезают с ковра, будто их и не было

Эфирные масла лаванды и эвкалипта отпугивают блох, но требуют осторожности

Блохи — это не только зуд и дискомфорт у питомцев, но и риск аллергий и заболеваний. Химические средства действуют быстро, но многие хозяева выбирают более щадящие и безопасные методы. Вот что рекомендуют ветеринары:

Яблочный уксус — простой репеллент

Разведите 1 часть уксуса и 1 часть воды. Легко распылите на шерсть питомца, избегая глаз, ушей и мордочки. Используйте несколько раз в неделю, особенно летом.

Сода — двойное действие

Помогает уничтожать яйца и личинки блох и убирает запахи. Посыпьте ковры, подстилки и мебель, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте.

Эфирные масла (с осторожностью!)

Лаванда, кедр, эвкалипт и лимон отпугивают блох. Но! Масла нужно обязательно разбавлять в базовом масле и применять совсем немного, чтобы избежать токсичности.

Профилактика — лучший способ

  • Регулярно пылесосьте.

  • Стирайте подстилки и одеяла питомцев.

  • Обрабатывайте двор и балкон натуральными средствами (например, масло нима или разбавленный уксус).

Натуральный уход защитит вашего любимца и сделает дом более здоровым. Главное — регулярность: чем чаще применять эти методы, тем меньше шансов у блох вернуться.

