Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с плиткой шоколада
Девушка с плиткой шоколада
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:03

Эндорфины без спортзала: 5 секретов счастья, которые легко встроить в жизнь

Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины

Когда речь заходит о гормонах счастья, большинство людей сразу думает о спорте. Но чтобы почувствовать радость и прилив энергии, вовсе не обязательно изнурять себя в тренажёрном зале. Эндорфины можно активировать с помощью простых и приятных привычек, которые легко встроить в повседневную жизнь. Эксперты в области психического здоровья уверены: есть множество естественных способов поднять настроение и снизить уровень стресса.

Холодные погружения

Короткий контакт с холодной водой запускает мощную реакцию организма.

"Когда ваше тело погружено в холодную воду, оно реагирует, высвобождая эндорфины", — сказала клинический психолог доктор Эрика Розмид.

Достаточно трёх минут в холодном душе, чтобы ощутить улучшение концентрации и прилив бодрости. Нервная система сначала получает стрессовый сигнал, но вскоре это сменяется волной приятной химии в мозгу. Если нет возможности посетить баню или спа с ледяными бассейнами, обычный прохладный душ тоже прекрасно сработает.

Сила голоса

Пение, напевание и даже лёгкое бормотание способны заметно изменить внутреннее состояние.

"Использование голоса стимулирует блуждающий нерв и создаёт петлю обратной связи спокойствия и приятной химии", — пояснила терапевт Кортни Шрам.

Попробуйте включить любимую песню и подпеть, или просто напевайте мелодию без слов. Это не только поднимает настроение, но и снижает уровень тревожности.

Радость для чувств

Сознательное внимание к ощущениям помогает активизировать гормоны счастья. Наблюдайте за закатом, слушайте живую музыку, наслаждайтесь ароматами природы или вкусом любимого блюда.

"Сосредоточьтесь на том, чтобы потакать своим чувствам, чтобы максимизировать чувство благоговения и прилива эндорфинов", — отметила доктор Розмид.

Такие моменты просты и доступны, но именно они дают сильный эмоциональный отклик.

Шоколад как десерт для счастья

Немного тёмного шоколада может стать настоящим стимулятором хорошего настроения.

"Какао естественным образом вызывает высвобождение эндорфинов, а также повышает уровень серотонина", — сказала Кортни Шрам.

Кусочек качественного шоколада после ужина не только радует вкусом, но и поддерживает химический баланс мозга. Главное — умеренность: один маленький кусок работает лучше, чем целая плитка.

Добрые дела

Щедрые поступки — один из самых надёжных способов ощутить внутреннюю радость. Помогите соседу с тяжёлыми сумками, откройте дверь для незнакомца или сделайте небольшой подарок другу.

"Когда вы помогаете кому-то, вы активизируете центры вознаграждения в мозге, что вызывает выброс эндорфинов", — подчеркнула Шрам.

Такое поведение не только улучшает настроение, но и укрепляет социальные связи.

Что мешает выработке эндорфинов

Чтобы новые привычки действительно работали, важно исключить факторы, которые мешают естественному выбросу гормонов счастья. Хронический стресс, недосыпание и постоянная перегрузка информацией держат нервную систему в состоянии напряжения. В таком режиме организм отдаёт приоритет кортизолу, а не эндорфинам, и вы чувствуете себя истощённым.

Доктор Розмид также предупреждает: злоупотребление алкоголем даёт кратковременный подъём, но в долгосрочной перспективе только снижает уровень эндорфинов. Лучшее, что можно сделать для психики, — наладить сон, пить достаточно воды, питаться сбалансированно и добавить простые практики радости в свой день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья сегодня в 13:12

Один продукт заменяет витамины и лекарства: чем уникальна ламинария

Морская капуста укрепляет сердце, улучшает работу кишечника и помогает щитовидной железе. Врач объяснила, сколько ламинарии достаточно для пользы.

Читать полностью » Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой сегодня в 12:52

Секрет стройности японок: эти роллы помогут похудеть без диет - запомните названия

Диетолог назвала самые полезные виды роллов. Узнайте, какие ингредиенты делают их диетическими и какие роллы стоит исключить из рациона, чтобы сохранить фигуру.

Читать полностью » Мясо и рыба в кляре: почему этот способ приготовления опасен для здоровья сегодня в 12:45

Хрустящая корочка или здоровье: эта дилемма заставит вас пересмотреть рецепт жареной рыбы

Мясо и рыба в кляре кажутся вкусными, но жарка уничтожает витамины и повышает уровень вредных жиров. Узнайте, как готовить эти продукты правильно!

Читать полностью » Белоусов: настоящий мёд должен кристаллизоваться за несколько месяцев сегодня в 12:09

Поддельный мёд может быть опасен: что добавляют вместо нектара

Гастроэнтеролог объяснил, по каким признакам можно отличить настоящий мёд от подделки. Главный секрет — в его свойствах со временем.

Читать полностью » Сладкая зависимость: как снизить потребление сахара и улучшить самочувствие – 3 шага сегодня в 11:51

Сладкий плен: как одна привычка рушит ваше здоровье – узнайте, сколько сахара вам можно

Узнайте, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья. Врач рассказывает о нормах и скрытых источниках сахара, которые вредят здоровью.

Читать полностью » Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы сегодня в 11:45

Кожа сияет, волосы блестят: печень трески – ваш личный косметолог из глубин моря, результат вас поразит

Печень трески – суперфуд, богатый витаминами и омега-3. Узнайте, как правильно употреблять печень трески для укрепления иммунитета, здоровья сердца и нервной системы.

Читать полностью » Чернышова объяснила, как физическая активность помогает при диабете второго типа сегодня в 11:05

Секрет контроля диабета кроется в тарелке и движении, а не в аптеке

Сахарный диабет второго типа всё чаще развивается из-за сидячего образа жизни. Врач объяснила, как изменить привычки, чтобы держать болезнь под контролем.

Читать полностью » Сало: польза и вред, сколько можно есть без риска для фигуры сегодня в 10:51

Сало против старения: как обычный продукт продлевает молодость – сенсационное открытие

Сало в умеренных количествах – полезный продукт! Содержит арахидоновую кислоту, витамины A, D, E, селен. Укрепляет иммунитет, сердце, улучшает состояние кожи. Важно соблюдать меру – до 30 граммов в день.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Старейшая деревянная церковь Норвегии Урнес сохранилась с 1130-х годов
Садоводство

Агрономы объяснили, что приводит к скручиванию листьев у рассады перца
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела
Дом

Идеи для маленького балкона от организатора пространства: кабинет, сад или спортивный уголок
Наука и технологии

Геном женщины из Юньнани: раскрыты тайны древних миграций народов Азии
Наука и технологии

Карпатский бассейн: анализ останков раскрыл тайны рациона и миграций бронзового века
Садоводство

Эффективная защита огурцов: как хвойное мыло победило паутинного клеща – личный опыт садовода
Спорт и фитнес

Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru