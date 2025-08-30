Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:19

Меры, которые помогут избежать трагедии: как подготовиться к природным пожарам в сентябре

Крым, Донбасс, Кубань и другие регионы России под угрозой природных пожаров в сентябре

В сентябре в России прогнозируется высокая вероятность природных пожаров в 38 регионах. Особенно сильное внимание уделяется зонам, где климатические и природные условия создают большую угрозу для экосистем и безопасности людей. Эксперты Авиалесоохраны выделяют несколько таких регионов, где ситуация особенно опасна, включая Крым, Донбасс, Херсонскую область и Запорожье. Прогнозы предсказывают высокие риски также для Кубани, Ростовской области, Волгоградской области, Астраханской области и Калмыкии.

Природные пожары: ситуация в регионах

Согласно прогнозу специалистов, зоны, которые в прошлом уже сталкивались с сильными лесными пожарами, опять могут попасть в область риска. Так, в Крыму и республиках, входящих в состав юго-востока России, а также в Запорожье и Херсонщине вероятность природных возгораний крайне высока. Возгорания в этих местах могут не только навредить природе, но и привести к разрушению инфраструктуры, угрозе жизни людей.

"В сентябре 2025 года прогноза пожаров в регионе особенно высоки, учитывая погодные условия и характер растительности," — отметил специалист Алексей Иванов.

Согласно данным Авиалесоохраны, повышенная вероятность пожаров в этих местах объясняется не только текущими климатическими факторами, но и высоким уровнем засушливости, который наблюдается в последние месяцы.

Угрозы и последствия

Пожары, возникающие в условиях низкой влажности и высокой температуры, представляют особую опасность. В регионах, таких как Донбасс и Запорожье, это связано с долгими периодами засухи и природными условиями, где растительность сильно подвержена возгораниям. Такие пожары способны быстро распространяться, угрожая не только лесным экосистемам, но и местным населённым пунктам.

В Крыму и на Кубани ситуация осложняется тем, что эти территории имеют большое количество растительности, которая легко воспламеняется при отсутствии дождей. Прогнозы на сентябрь 2025 года не внушают оптимизма, так как ожидаются сухие и жаркие дни, что существенно увеличивает риск природных катастроф.

"На территории 38 регионов России в сентябре будут зафиксированы высокие риски природных пожаров, что создаёт дополнительную угрозу для населения и экосистем," — сказал Алексей Иванов.

Сибирь, Кавказ и Дальний Восток также не остаются вне зоны внимания. Эти территории, несмотря на наличие лесов и горных территорий, также могут пострадать от природных пожаров. Прогнозы для них так же тревожны, особенно в условиях нынешней климатической ситуации.

Меры предосторожности и прогнозы

Для того чтобы снизить риск и последствия возможных природных катастроф, местные власти и специалисты по борьбе с пожарами активно работают над мерами по предупреждению возгораний. Они усиливают контроль за состоянием лесов, вводят ограничения на разведение костров и другие потенциально опасные действия в лесных массивах.

Кроме того, необходима активная подготовка людей к возможным эвакуациям, а также проведение разъяснительных работ по безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Важно напомнить, что с каждым годом количество пожаров увеличивается, а прогнозы на этот год предполагают ещё большее количество природных катастроф.

