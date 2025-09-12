Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вишня
Вишня
© commons.wikimedia.org by C. Kuppler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:09

Три растения под ногами, которые превратят ваш чай в витаминную бомбу — рецепты прабабушек

Вишнёвые листья и крапива: как заготовить полезные травы на зиму — советы от опытных хозяек

Зелёные добавки к рациону вовсе не обязательно искать на аптечных полках. Многие полезные растения растут прямо в саду или под ногами на даче. Их можно заготовить впрок — высушить, заморозить или использовать для домашних заготовок. Зимой они подарят не только витамины, но и вкус лета в каждом чае или супе.

Листья вишни — аромат в чайнике

Обычно вишнёвые листья используют при консервации: они делают овощи более хрустящими и придают лёгкий аромат. Но у них есть и другое применение. Высушенные листья можно добавлять в чайные смеси. Такой настой получается мягким, с лёгкой фруктовой ноткой и лёгким оздоровительным эффектом, напоминая о летнем саде даже в морозный день.

Чистотел — природный лекарь

Это растение известно своими лечебными свойствами. В его составе — алкалоиды, органические кислоты и сапонины. Из чистотела готовят настойки, квасы и травяные чаи. Однако пользоваться им нужно осторожно: полезные вещества легко превращаются во вред при передозировке. При грамотном применении напитки из чистотела помогают поддерживать организм в тонусе.

Крапива — витаминная энергия

Весной крапива ценится за счёт высокой концентрации витаминов и минералов. Но заготовить её можно и летом: сушёные или замороженные листья сохраняют все полезные свойства. Зимой крапиву добавляют в супы, салаты, зелёные коктейли, а некоторые хозяйки используют её даже для необычного варенья. Она помогает восполнить недостаток витаминов и укрепить иммунитет.

Тысячелистник — универсальный помощник

Листья и соцветия тысячелистника содержат эфирные масла и флавоноиды. Его лёгкая горчинка делает блюда интереснее: траву можно добавлять в мясные и овощные блюда. Из неё готовят настои, применяемые в народной медицине и кулинарии. Это одно из самых универсальных растений для зимних заготовок.

Сныть — недооценённый сорняк

Эту траву часто безжалостно выпалывают, но она заслуживает места на кухне. В сныти много витамина С, каротина и эфирных масел. Особенно ценны молодые побеги: их можно использовать для салатов, супов и зелёных смузи. Это простой способ добавить в рацион свежесть и полезные вещества.

Обычные травы, которые летом кажутся сорняками, осенью и зимой становятся настоящей кладовой здоровья. Если вовремя заготовить вишнёвые листья, крапиву, тысячелистник, чистотел или сныть, в холодные месяцы на столе всегда будут ароматные чаи, витаминные салаты и необычные блюда.

Три интересных факта

  1. Из сушёных вишнёвых листьев в Японии делают порошок, которым ароматизируют десерты.
  2. В Древней Руси крапиву добавляли в тесто для хлеба, чтобы дольше сохранялась свежесть.
  3. Тысячелистник использовали ещё древние греки — им лечили раны воинам Александра Македонского.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Падуи назвал сегодня в 16:12

Живой летописец Европы: эта древняя пальма раскрыла генетический архив прошлого

Учёные раскрыли тайны самой старой пальмы Европы: её ДНК хранит историю климата и культур Средиземноморья, а вдохновила она самого Гёте.

Читать полностью » Утилизация мульчи осенью помогает сохранить плодородие почвы — агрономы сегодня в 16:09

Вчера спасала растения, а завтра заразит огород: коварная судьба мульчи

Узнайте, как правильно поступить с мульчей после сбора урожая, чтобы она принесла пользу почве. Обеззараживание, компостирование или перекопка – выбирайте подходящий способ.

Читать полностью » Садовод-блогер Самойлова назвала нормы внесения компоста и навоза для разных типов почвы сегодня в 15:28

Грядки под плёнку, а не под снег: хитрость, которая ускорит перегнивание удобрений

Осенью важно восстановить плодородие почвы. Какие листья и удобрения использовать, сколько вносить и как ускорить перегнивание — советы садовода.

Читать полностью » Хелат цинка для сада: инструкция по экстренному спасению растений сегодня в 15:09

Спасение урожая буквально под ногами: неожиданное применение обычного аптечного средства

Причины и решения дефицита цинка у растений: профессиональные методы восстановления почвы через хелатные подкормки, контроль кислотности и внесение органики. Советы агрономов для быстрого спасения урожая.

Читать полностью » Температура и влажность в погребе: как добиться идеальных показателей для овощей сегодня в 14:58

Крысы бегут как от огня: просто добавьте эти растения по углам — урожай пролежит до лета

Как подготовить погреб для идеального хранения овощей: борьба с плесенью, грызунами и создание оптимальной влажности. Секреты дезинфекции медным купоросом и организация пространства.

Читать полностью » Медный купорос уничтожает до 70% грибковых болезней в почве сегодня в 14:30

Один пакет — и грядки здоровы: как недорогой порошок даёт прибавку урожая на 20%

Осень — лучшее время для защиты огорода от болезней. Узнайте, как простое средство помогает спасти урожай и увеличить его в следующем сезоне.

Читать полностью » Почва в теплице: как заменить верхний слой и чем обработать против вредителей сегодня в 13:58

Ловушка для фитофторы: как выбрать раствор для каркаса, чтобы спасти урожай будущего года

Осенью теплица требует особого ухода: дезинфекция каркаса, обработка дымовыми шашками, замена верхнего слоя почвы и правильное планирование грядок. Узнайте, как химические и натуральные средства помогут защитить урожай от фитофторы, вредителей и обогатить грунт.

Читать полностью » Сирень, жасмин и барбарис легко переносят пересадку осенью после опадания листвы сегодня в 13:24

Упустили осень — потеряли весну: какие растения не простят промедления в пересадке

Осень — не время покоя для сада. Узнайте, какие растения лучше всего пересаживать именно в этот сезон и чего стоит избегать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
ПФО

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Робин Арсон представила 30-дневный челлендж на беговой дорожке
Культура и шоу-бизнес

Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в фильме "Очень страшное кино 6"
Спорт и фитнес

Упражнения тай-чи укрепляют мышцы и снижают стресс — заявила инструктор Марша Бэйтмен
Красота и здоровье

Иммунолог Ирина Ярцева: свежий воздух снижает риск заражения в первые дни болезни
Наука

Ученые опровергают связь темной материи с первичными черными дырами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet