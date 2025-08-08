Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий таракан
Рыжий таракан
© https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:21

Бегут, сверкая пятками: эти запахи заставят тараканов покинуть вашу кухню навсегда

Безопасная дезинсекция: натуральные ароматы против тараканов в доме

Тараканы в кухне — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Эти насекомые легко находят дорогу к остаткам пищи и источникам влаги, а летом активизируются особенно сильно. Но избавляться от них можно без химии: некоторые натуральные ароматы действуют как мощные репелленты, быстро и надолго отпугивая непрошеных "гостей".

Почему запахи работают

У тараканов очень развитое обоняние. Резкие растительные ароматы они воспринимают как сигнал опасности и стараются держаться подальше. Это позволяет использовать обычные травы и кухонные ингредиенты для естественной защиты.

Сильнее всего тараканам не нравятся:

  • лавровый лист, розмарин, орегано;

  • чеснок и уксус;

  • эфирные масла мяты, эвкалипта, чайного дерева;

  • смесь уксуса с травами или эфирными маслами.

Орегано — лидер среди натуральных отпугивателей

Аромат орегано приятен людям, но невыносим для тараканов. Чтобы усилить эффект, его можно комбинировать с белым уксусом.

Простой рецепт:

  1. Налейте в пульверизатор белый уксус.

  2. Добавьте пару чайных ложек сушёного орегано.

  3. Оставьте настояться несколько часов, встряхните.

  4. Распылите в углах кухни и возле мест, откуда могут приходить насекомые.

Запах начнёт работать уже через несколько минут, а регулярное использование поможет предотвратить новые визиты.

Другие ароматные защитники

  • Лавровый лист и розмарин — разложите в шкафах и возле плинтусов, их запах действует долго.

  • Чеснок — особенно эффективен при серьёзных нашествиях, можно раскладывать дольки или марлевые мешочки с измельчённым чесноком.

  • Эфирные масла мяты, эвкалипта и чайного дерева — достаточно нескольких капель, разведённых в воде и распылённых по кухне.

Как усилить и закрепить эффект

  • Повторяйте обработку каждые несколько дней или после уборки.

  • Следите за чистотой кухни: убирайте крошки и остатки еды.

  • Закрывайте щели и трещины возле труб и под раковиной.

  • Чередуйте разные запахи, чтобы насекомые не привыкли.

Важно: если тараканов слишком много, натуральные средства лучше комбинировать с профессиональной дезинсекцией. Но в качестве профилактики ароматы работают отлично и абсолютно безопасны для людей и животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простой способ продлить жизнь кухонной столешницы без лишних затрат сегодня в 14:58

Как я спас дешёвую столешницу от вздутия: реальная инструкция

Надпись «влагостойкое ЛДСП» внушает доверие, но по факту это просто маркетинг. Вот что я сделал, чтобы моя столешница не вздулась за полгода.

Читать полностью » Почему ЛДСП вздувается, даже если кромка идеальна сегодня в 13:56

Когда кромка не виновата: как вода проникает в столешницу из ЛДСП

Даже идеально оклеенная столешница из ЛДСП может вздуться. Рассказываю, как влага находит путь в материал, несмотря на защиту — из личного опыта.

Читать полностью » Столешница пошла волнами: я не стал менять её целиком, а использовал секретный прием сегодня в 12:53

Если столешница вздулась — не паникуйте: есть способ жить дальше

Вздутие на ЛДСП — не всегда приговор. Рассказываю, как я скрыл дефект и прожил с ним ещё пару лет, не меняя столешницу и не вызывая бригаду.

Читать полностью » Смеситель прямо в ЛДСП: красиво, но вытираю столешницу каждый раз 09.08.2025 в 11:51

Капли, лак и силикон: как я защитил ЛДСП под смесителем

Врезной смеситель в ЛДСП-столешницу выглядит стильно, но есть нюанс: одна капля воды — и начинается вздутие. Как я спас кухню и не жалею — рассказываю.

Читать полностью » Герметик или гибкий плинтус: кто спасёт кухню от воды сегодня в 10:47

Как я защитил стык мойки и фартука — и почему с первого раза не получилось

Стык между мойкой и фартуком кажется пустяком — пока туда не течёт вода. Рассказываю, что реально помогает: силикон, плинтус или и то и другое.

Читать полностью » Как моя врезная мойка чуть не угробила новую столешницу сегодня в 9:44

Герметик, лента и параноидальное вытирание: всё ради столешницы из ЛДСП

ЛДСП боится воды, но иногда хочется врезную мойку. Рассказываю, как я спас свою столешницу после первых пузырей — и как защитить кромку по уму.

Читать полностью » Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом сегодня в 8:41

Стиль или надёжность: мой опыт двух мойк — и дилемма столешницы

Когда-то я жил с накладной мойкой и не думал о каплях. Теперь у меня врезная, стильная — и каждый день я проверяю, не вздулась ли столешница.

Читать полностью » Что случилось с моей столешницей через год — и почему я жалею сегодня в 7:38

Идеальная столешница не существует: я проверил 4 материала

ДСП, пластик, искусственный камень, кварц — я перепробовал всё и готов рассказать, какая столешница выдержала мою кухню. Без рекламы, только реальность.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

BBC покажет 18 августа документальный фильм об Оззи Осборне "Coming Home"
Красота и здоровье

Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования
Садоводство

Светлана Самойлова: почему кабачки гниют и как предотвратить эту проблему
Еда

Кольраби в сезон: с июня по октябрь — как готовить и кому особенно полезна
Питомцы

Зоопарк в Дании предложил местным жителям приносить домашних животных для хищников
Красота и здоровье

Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога
Наука и технологии

Командные виды спорта помогают подросткам бороться с депрессией — данные китайских исследователей
Красота и здоровье

Зачем класть мускатный орех в еду: откройте для себя его полезные свойства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru