Бегут, сверкая пятками: эти запахи заставят тараканов покинуть вашу кухню навсегда

Тараканы в кухне — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Эти насекомые легко находят дорогу к остаткам пищи и источникам влаги, а летом активизируются особенно сильно. Но избавляться от них можно без химии: некоторые натуральные ароматы действуют как мощные репелленты, быстро и надолго отпугивая непрошеных "гостей".

Почему запахи работают

У тараканов очень развитое обоняние. Резкие растительные ароматы они воспринимают как сигнал опасности и стараются держаться подальше. Это позволяет использовать обычные травы и кухонные ингредиенты для естественной защиты.

Сильнее всего тараканам не нравятся:

лавровый лист, розмарин, орегано;

чеснок и уксус;

эфирные масла мяты, эвкалипта, чайного дерева;

смесь уксуса с травами или эфирными маслами.

Орегано — лидер среди натуральных отпугивателей

Аромат орегано приятен людям, но невыносим для тараканов. Чтобы усилить эффект, его можно комбинировать с белым уксусом.

Простой рецепт:

Налейте в пульверизатор белый уксус. Добавьте пару чайных ложек сушёного орегано. Оставьте настояться несколько часов, встряхните. Распылите в углах кухни и возле мест, откуда могут приходить насекомые.

Запах начнёт работать уже через несколько минут, а регулярное использование поможет предотвратить новые визиты.

Другие ароматные защитники

Лавровый лист и розмарин — разложите в шкафах и возле плинтусов, их запах действует долго.

Чеснок — особенно эффективен при серьёзных нашествиях, можно раскладывать дольки или марлевые мешочки с измельчённым чесноком.

Эфирные масла мяты, эвкалипта и чайного дерева — достаточно нескольких капель, разведённых в воде и распылённых по кухне.

Как усилить и закрепить эффект

Повторяйте обработку каждые несколько дней или после уборки.

Следите за чистотой кухни: убирайте крошки и остатки еды.

Закрывайте щели и трещины возле труб и под раковиной.

Чередуйте разные запахи, чтобы насекомые не привыкли.

Важно: если тараканов слишком много, натуральные средства лучше комбинировать с профессиональной дезинсекцией. Но в качестве профилактики ароматы работают отлично и абсолютно безопасны для людей и животных.