Душевой шланг с лейкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:29

Плесень сбежит за 10 минут: три ингредиента, которые работают лучше химии

Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту

Ванная комната — идеальное место для плесени и бактерий. Постоянная влажность, тепло и недостаточная вентиляция создают для них райские условия. Итог знаком каждому: неприятный запах, тёмные разводы на швах и налёт в труднодоступных местах.

Обычно мы тянемся за агрессивной бытовой "химией", но есть способ обойтись без неё - и при этом избавиться от проблемы быстро и безопасно.

Волшебная тройка: сода, горячая вода и масло чайного дерева

Этот состав прост, дешев и действительно работает. Он одновременно очищает, дезинфицирует и оставляет лёгкий свежий аромат.

Что нужно:

  • 2 ст. ложки пищевой соды;

  • 90 мл горячей воды;

  • 8 капель масла чайного дерева.

Смешайте ингредиенты в стеклянной или пластиковой ёмкости, перелейте в пульверизатор, распылите на проблемные места и оставьте на 10 минут. Затем потрите жёсткой щёткой и смойте горячей водой. Если налёт остался — повторите.

Секрет успеха — в регулярности

Один раз убрать плесень — не значит победить её навсегда. Чтобы ванная оставалась чистой, поддерживайте её в сухом и проветриваемом состоянии. После уборки уберите коврики, полотенца и мелкий декор, чтобы добраться до всех уголков.

  • Кран и сантехника — протрите средством от налёта или уксусом.

  • Туалет — тщательно мойте изнутри и снаружи, обдавая горячей водой.

  • Душ и ванна — уделите внимание швам и углам, где задерживается влага.

  • Плитка и пол — протрите содовым раствором или смесью уксуса с водой.

Как предотвратить появление плесени

  • Проветривайте помещение после душа или включайте вытяжку.

  • Вытирайте стены и стеклянные перегородки от капель.

  • Не сушите полотенца в ванной.

Для профилактики раз в неделю можно опрыскивать швы и плитку разведённым уксусом или маслом чайного дерева — это натуральный антигрибковый барьер.

Почему это работает

Сода — мягкий абразив, который не царапает поверхность. Масло чайного дерева обладает природными антисептическими свойствами. Вместе они очищают, обеззараживают и продлевают свежесть, а при регулярном уходе ванная остаётся чистой, без запаха и налёта.

