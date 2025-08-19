Тюнингованная старушка или естественная красота: певица Валерия сделала свой выбор

Можно ли сохранить естественность без вмешательства пластических хирургов? Певица Валерия уверена, что да, и открыто говорит о том, почему пока не готова ложиться под нож.

Красота без пластики

В беседе с Ляйсан Утяшевой Валерия подчеркнула, что ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. При этом артистка честно призналась: в будущем она не исключает возможности коррекции внешности, но на данный момент чувствует себя вполне комфортно без операций.

"Ты можешь завязать кожу узелочком, зашить себе, откачать, вставить что угодно, но если глаза безжизненные и осанка плохая — ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка!", — заявила Валерия.

Певица отметила, что в её арсенале — современные косметологические процедуры, которые помогают поддерживать ухоженный вид.

Спорт и поддержка семьи

Не менее важную роль в жизни певицы играет атмосфера в семье. В интервью она тепло отозвалась о муже, продюсере Иосифе Пригожине, отметив его спортивность и активность. По словам Валерии, свободное время супруг предпочитает проводить на пробежках или во время долгих прогулок, что положительно сказывается и на его настроении, и на их совместной жизни.

Их брак длится уже более двух десятилетий: свадьба состоялась в 2004 году. Пригожин вспоминал, что влюбился в Валерию с первого взгляда. Для самой певицы этот момент наступил не сразу — её сердце он завоевал заботой и вниманием.