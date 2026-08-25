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Девушка с прямыми бровями
Девушка с прямыми бровями
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:25

Десять банок крема больше не нужны: коже для молодости важнее другие вещи

Эффективное поддержание естественной красоты должно базироваться на управлении ресурсами организма и защите кожи, а не на маскировке возрастных изменений с помощью инъекций, рассказала NewsInfo косметолог, бьюти-эксперт, руководитель клиники Василина Миронова. Специалист подчеркнула, что долгосрочный результат возможен только при фундаментальном подходе, который включает защиту от внешних факторов и работу с внутренними дефицитами.

Ранее данные опросов показали, что около трети россиян оценивают ежемесячные расходы на поддержание привлекательности в сумму от одной до пяти тысяч рублей. При этом эксперты подчеркивают, что даже бюджетные ежедневные ритуалы незаметно крадут облик молодости, если они подобраны некорректно или выполняются с техническими ошибками.

По словам косметолога, основой ухода является круглогодичное использование средств с SPF, так как до восьмидесяти процентов признаков увядания связаны с разрушением коллагена под воздействием ультрафиолета. Вторым критическим фактором эксперт назвала сохранение микробиома, предостерегая от очищения лица "до скрипа". Агрессивное воздействие нарушает защитный барьер, провоцируя воспаления и потерю эластичности.

"Самая большая ошибка — пытаться лечить кожу, не защитив ее. Поэтому используем СПФ круглый год. Это не маркетинг, это физика. Две трети признаков старения — это фотостарение, разрушение коллагена ультрафиолетом. Поэтому, если не защищаем кожу от солнца, любые сыворотки и процедуры — будет все идти мимо", — пояснила Миронова.

Для качественного преображения не требуется избыточное количество косметики. Специалист рекомендует сфокусироваться на "золотых стандартах". Важно помнить, что неправильное сочетание активов может привести к раздражению и повреждению тканей.

"Ретиноиды вечером единственный компонент, способный стимулировать синтез коллагена и обновлять клеточный цикл. Вводим его постепенно под присмотром врача-косметолога. Витамин C, утро. Это очень мощный антиоксидант, он нейтрализует свободные радикалы, которые мы получаем из городской среды", — отметила специалист.

Важную роль в сохранении тонуса играет метаболический контроль, в частности ограничение сахара, который запускает процесс гликации — "склеивания" волокон коллагена. Также косметолог обратила внимание на состояние опорно-двигательного аппарата. Мышечные зажимы в области шеи и плеч нарушают лимфодренаж, что ведет к отечности и деформации овала лица. Для исправления ситуации часто требуются мягкие движения, направленные на восстановление микроциркуляции.

В арсенале современной эстетической медицины также активно применяется аппаратное возвращение упругости, позволяющее работать с качеством кожи без хирургического вмешательства.

В завершение бьюти-эксперт посоветовала регулярно проходить медицинские обследования, так как состояние эпидермиса напрямую зависит от уровня ферритина и витаминов в крови. Зачастую тусклый оттенок лица обусловлен внутренними дефицитами, которые невозможно перекрыть кремами.

Грамотная стратегия защиты клеток и своевременная профилактика позволяют сохранять молодость значительно дольше, чем экстренная коррекция уже появившихся проблем.

Проверено экспертом: косметолог Анастасия Шевелева, косметолог Марина Кравцова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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