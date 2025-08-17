Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жасмин
Жасмин
© creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 3:07

Забудьте об ароматизаторах: эти три растения сделают ваш дом благоуханным

Лаванда, жасмин и розмарин освежают воздух в доме без искусственных ароматизаторов

Искусственные ароматизаторы можно смело убрать в сторону — есть растения, которые способны сделать воздух в доме свежим и благоухающим. Эксперты советуют обратить внимание на лаванду, жасмин и розмарин. Они выделяют эфирные масла, наполняя помещение мягким, но стойким ароматом, и при этом гармонично вписываются в интерьер.

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) известна своим нежным запахом, который особенно хорошо подходит для спален и зон отдыха, создавая ощущение чистоты и умиротворения. Жасмин (Jasminum spp.) ценят за его яркий, насыщенный аромат, особенно заметный во второй половине дня и ночью. Розмарин (Rosmarinus officinalis) привносит в дом свежие травяные ноты, а заодно может использоваться и на кухне в кулинарии.

Уход, который усиливает аромат

Чтобы растения радовали ароматом круглый год, им нужен правильный уход. Они лучше развиваются в светлых, но не подверженных прямому солнечному свету местах. Полив должен быть умеренным, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней.

Опытные садоводы советуют использовать хорошо дренированную почву и регулярно подрезать верхушки — это стимулирует рост новых побегов и повышает выработку эфирных масел. Вазы лучше размещать у окон или дверей, чтобы аромат быстрее распространялся по дому.

Практические советы

  • Лаванда - любит проветриваемые комнаты, не переносит избытка влаги.
  • Жасмин - отлично чувствует себя на балконе или в гостиной, особенно в ночное время.
  • Розмарин - можно держать на кухне или в прачечной, совмещая декоративную и кулинарную функцию.

В течение года можно менять их расположение и интенсивность аромата. Сухие веточки в декоративных баночках или льняных мешочках помогут ароматизировать шкафы и небольшие помещения.

Выбирая натуральные ароматизаторы в виде растений, можно не только украсить дом, но и создать здоровую атмосферу без химии. Лаванда, жасмин и розмарин — это природные источники свежести, которые при правильном уходе будут радовать ароматом в любое время года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алоэ вера сохраняет растение здоровым, если срезать не более четырёх листьев за раз вчера в 19:17

Пока одни покупают кремы, другие срезают алоэ и получают то же самое бесплатно

Хотите получить натуральный гель из алоэ вера и при этом не навредить растению? Узнайте, как правильно срезать листья и хранить полезный сок.

Читать полностью » Выращивание вишни из косточки не гарантирует урожай, но даёт уникальные результаты вчера в 18:24

Обычная косточка вишни может превратиться в дерево — но только если знать секрет

Можно ли вырастить вишню из косточки? Узнайте о подготовке семян, пересадке и тонкостях ухода, чтобы деревце радовало цветами и плодами.

Читать полностью » Петрушка сохраняет вкус до полугода при заморозке в масле вчера в 17:09

Всего два приёма — и зелень остаётся свежей неделями, а не днями

Петрушка быстро теряет свежесть? Узнайте проверенные методы хранения, чтобы зелень радовала ароматом и вкусом до недели и даже месяцев.

Читать полностью » В Пермском крае рассказали, как правильно укрепить склон и установить беседку вчера в 16:14

Беседка на сваях переживёт весенние воды — проверенное решение для склонов Прикамья

Беседка на склоне в Пермском крае: идеи, крепления и хитрости, которые выдержат весну, лето и суровую зиму региона.

Читать полностью » Неисправности капельного полива: как найти и устранить их – инструкция вчера в 15:56

Капельницы чахнут: 3 секрета, как вернуть систему капельного полива к жизни – советы инженера

Система капельного полива – незаменимый помощник, но и она ломается. Узнайте о частых проблемах и способах их устранения, чтобы обеспечить здоровье растений и богатый урожай.

Читать полностью » Ядовитые сорняки: как правильно удалять опасные растения и уберечь здоровье вчера в 14:56

Мышиный запах и фиолетовые пятна: распознайте смертельный сорняк, прежде чем станет поздно

На дачных участках таится скрытая опасность: ядовитые сорняки, отравление которыми может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ольга Трофимова, доцент кафедры общей биологии, предупреждает об опасности.

Читать полностью » Цикас цветёт раз в 10–15 лет, но остаётся популярным декоративным растением вчера в 14:40

Медленно растёт, но радует вечно: почему садоводы выбирают именно цикас

Цикас — древнее растение старше динозавров. Узнайте, как ухаживать за пальмой, которая живёт десятилетиями и не боится ошибок новичков.

Читать полностью » Спрей на основе эфирного масла мяты помогает отпугнуть мышей и крыс в доме и саду вчера в 14:22

Грызуны обходят стороной: два компонента для спрея, которые защитят вашу дачу как никогда раньше

Избавьтесь от мышей и крыс быстро и безопасно! Узнайте, как легко приготовить натуральный спрей на основе эфирных масел и специй.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног
Авто и мото

Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей
Питомцы

Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой
Еда

Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%
Еда

Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как новичкам и опытным спортсменам выполнять жим швунг
Авто и мото

В Чехии сохранился единственный экземпляр спортивного автомобиля Jawa 750 1935 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru