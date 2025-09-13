Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аквариум
Аквариум
© commons.wikimedia.org by Ganeshk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:59

Аквариум без рыбок: катастрофа или гениальный трюк для лентяев

Акваскейп использует растения для оформления аквариумов

Представьте аквариум, где главными героями становятся не рыбки, а сами растения и камни. Это не просто резервуар с водой — это настоящий подводный ландшафт, вдохновленный природой. А теперь задумайтесь: а что, если рыбки здесь вообще не обязательны? Добро пожаловать в мир акваскейпа — стиля, который превращает хобби в искусство!

Что такое акваскейп и в чём его суть?

Акваскейп — это стиль оформления аквариумов, появившийся относительно недавно. Название происходит от аналогии с изобразительным искусством, но суть в том, что аквариум становится скорее подводным садом. Рыбки здесь играют второстепенную роль, а фокус на природных элементах. Никаких искусственных материалов: только настоящие камни, деревянные коряги и живые растения. Аквариумист чувствует себя настоящим творцом природы, черпая идеи из окружающего мира.

Основателем этого стиля считается японский аквариумист Такеши Амано. Его имя хорошо известно тем, кто увлекается домашними подводными мирами. Амано сумел передать выразительность природной красоты без лишних декораций. Но акваскейп — это не просто выращивание кучи водорослей. Здесь применяются принципы композиции, как у художников, чтобы создать гармоничный образ.

Что внутри такого аквариума?

При выборе аквариума важно дать пространству для содержимого — забудьте о узких ширмах. В акваскейпе не хвастаются разнообразием растений: лучше выбрать пару видов или даже один. Особо ценятся почвопокрывные водоросли, а акценты создаются с помощью "полянок" более высокой растительности.

Первый взгляд на акваскейп может вызвать вопрос: а где же рыбки? В этом стиле они маленькие и неприметные, чтобы комфортно прятаться в подводных "джунглях". Есть даже шутка, что Такеши Амано запускал рыбок только для фото, чтобы было ясно — это подводный мир, а не альпийские луга. Но это, конечно, преувеличение…

Чтобы растения выглядели привлекательно, нужен строгий уход:

  • поддерживать оптимальный температурный режим.
  • обеспечивать насыщение углекислотой.
  • использовать качественное освещение.
  • выбирать натуральный грунт для здоровья корневой системы.

Какие рыбки подойдут?

Рыбки в акваскейпе второстепенны. Лучше выбирать небольшие стайки, которые органично вписываются в пейзаж. Вот подходящие варианты:

  • неоны (голубые или чёрные).
  • расборы.
  • миноры.
  • данио рерио (размером около 4-5 см).

Если аквариум просторный, можно присмотреться к меченосцам, стеклянным сомикам или стуриосоме.

Этот стиль подойдёт не каждому, особенно новичкам, из-за сложности ухода. Но всегда можно обратиться к специалистам за советом и помощью в создании своего подводного сада.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары предупредили о риске заражения собак при контакте с уличными кошками сегодня в 11:41

Невинная встреча — и пёс надолго теряет уверенность: как кошки ломают психику собак

Можно ли позволять собаке общаться с бездомными кошками? Ответ не так прост, ведь за дружеской встречей может скрываться серьёзный риск.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске ожирения у собак при чрезмерных лакомствах сегодня в 10:34

Одно угощение — и вся тренировка впустую: чего боятся кинологи

Узнайте, как правильно использовать лакомства и альтернативные поощрения в дрессировке, чтобы питомец был мотивирован и здоров.

Читать полностью » Птицеводы: яркий гребень и блестящие глаза указывают на молодую курицу сегодня в 9:25

Потеря прибыли начинается с бледного гребешка курицы: как не прозевать момент

Как отличить молодую курицу от старой? Внешние признаки, скрытые детали и пошаговые советы помогут не ошибиться при выборе несушек.

Читать полностью » Эксперты предупредили: ржаной хлеб у кроликов вызывает вздутие и диарею вчера в 8:12

Сухарик как мина замедленного действия для ушастых: чем рискуют кролики

Можно ли давать кроликам хлеб? Чем опасны свежие куски, когда допустимы сухарики и почему сдоба и плесень категорически запрещены.

Читать полностью » Собаки грызут обои из-за скуки и нехватки минералов сегодня в 7:46

Маленькие клыки — большие руины: чем накормить собаку, чтобы она забыла про стены

Собаки нередко портят стены, превращая обои в игрушку. Разбираем причины и эффективные способы решения проблемы, которые реально работают.

Читать полностью » Морские свинки живут до 8 лет: правила ухода и содержания сегодня в 6:35

Телефон дарит скуку, а морская свинка — уроки сердца: неожиданный выбор питомца для детей

Морская свинка — маленький питомец с большим сердцем. Узнайте, почему именно она может стать идеальным другом и компаньоном для всей семьи.

Читать полностью » Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек сегодня в 5:25

Фумигатор — троянский конь в квартире: вместо спасения приносит яд питомцам

Лето — пора отдыха и комаров. Но можно ли защитить дом от насекомых и при этом не навредить питомцу? Ответы — в нашем материале.

Читать полностью » Зоологи: кошки делятся добычей с хозяевами из-за охотничьего и материнского инстинкта сегодня в 4:19

Трофей у порога — как кольцо на пальце: тайная форма кошачьей привязанности

Почему кошки приносят хозяевам пойманных мышей и как правильно реагировать на такие подарки? Разбираем поведение питомцев и их скрытые мотивы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ферганская долина остаётся центром ремёсел и культуры Узбекистана
Культура и шоу-бизнес

The Hollywood Reporter: Тейлор Свифт поучаствует в судебном споре между Бальдони и Лайвли
Наука

NASA: Юнона показала след Каллисто в атмосфере Юпитера
Спорт и фитнес

Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне
Садоводство

Садоводы объяснили, когда и как пересаживать георгины для обильного цветения
Питомцы

Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления
Красота и здоровье

Названы популярные ароматы на осень 2025: ваниль, древесные и пряные ноты
Садоводство

Как продлить жизнь срезанным цветам: 3 ключевых ошибки, которые вы совершаете
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet