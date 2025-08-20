Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
муравей на крыльце дачного дома
муравей на крыльце дачного дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:23

Этот запах они не выносят: секретный ингредиент, который прогонит муравьев за 24 часа

Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями

Муравьи часто появляются на кухне, в саду или в других уголках дома в поисках еды и влаги. Борьба с ними не обязательно должна включать агрессивные химикаты — существуют простые и безопасные натуральные методы, которые можно легко применить в быту.

Уксус

Муравьи не выносят запах уксуса. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду, а затем опрыскайте раствором места, откуда они проникают: подоконники, плинтусы, кухонные поверхности. Уксус перекрывает их феромонные следы и мешает другим особям находить дорогу.

Мята и эфирные масла

Сильный аромат мяты или эфирного масла корицы сбивает муравьёв с пути. Разведите масло в воде и распылите в трещины и углы или разложите ватные диски, пропитанные маслом, рядом с их "тропами".

Корица и острый перец

Натёртая корица или кайенский перец отпугивают муравьёв. Посыпьте специи на дорожки насекомых или возле муравейников — особенно эффективно в саду и на открытых площадках.

Сода и сахар

Смешайте пищевую соду с сахаром в равных пропорциях. Сахар привлекает муравьёв, а сода действует губительно. Такая простая "приманка" постепенно сокращает их численность.

Лимон

Сок или эфирное масло лимона также действует отпугивающе. Можно распылять лимонный раствор в местах проникновения или использовать его при уборке кухни — это и чистота, и защита одновременно.

Бура и сахар

Смешайте буру с сахаром и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Разложите её небольшими порциями по местам, где ходят муравьи. Важно: бура токсична, её нельзя использовать, если в доме есть дети или питомцы.

Апельсиновые корки и кофейная гуща

Отвар из апельсиновых корок можно использовать для опрыскивания муравьиных дорожек. Также помогает рассыпать кофейную гущу в саду — она действует как естественный репеллент.

Чистота — главное оружие

Даже самые эффективные методы не помогут, если в доме остаются крошки и открытые продукты. Храните еду в герметичных контейнерах, своевременно убирайте остатки пищи и поддерживайте сухость — и муравьям просто не захочется возвращаться.

Эти способы безопасны, экологичны и действенны, если применять их регулярно. Если же колония слишком большая и народные методы не помогают, лучше обратиться к специалистам по дезинсекции.

