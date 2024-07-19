Военно-политический альянс государств НАТО отдаёт Украине неработоспособную технику. Об этом информировал информационно-аналитический YouTube-канал NEWSROOM генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

Как сообщает Кривонос, Организация Североатлантического договора на данный момент всё своё вооружение оставляет себе, а негодный к работе шлак они сбагривают другим, в том числе Украине.

Вышедший в отставку генерал заявил, что на Украине приходилось отказываться от некоторых поставок из-за некачественной техники, а относительно подходящую они впоследствии старались привести в исправное, работоспособное состояние.

Сергей Кривонос подытожил, что вооружение, которые не смогли отремонтировать, приходилось возвращать. Он добавил, что такая ситуация была ещё при бывшем главнокомандующем Вооруженными силами Украины Залужном. По словам Сергея Кривоноса, подобных примеров огромное количество.

Фото: Sgt. Jacob H. Smith, U. S. Army (the image is in the public domain)