Есть вероятность, что Запад направит свои войска на Украину в качестве поддержки Вооружённых сил Украины, но не от имени Организации Североатлантического договора. Об этом информировал ирландское издание The Irish Times подполковник в отставке из Штатов Александр Виндман.

Как считает ветеран затяжного вооружённого конфликта в Ираке, есть вероятность того, что союзники и граничащие с Украиной государства разместят своих солдат на местах, но не от лица международной военно-политической организации НАТО, а на основании двухсторонних договорённостей.

Кроме того, Александр Виндман утверждает, что союзники Украины способны так поступить для того, чтобы якобы не допустить боевых действий на территории собственного государства. Он также высказал своё мнение о том, как окончиться вооружённый конфликт на Украине. По его словам, настанет время, и конфликт будет урегулирован посредством переговоров.

Фото: Sgt. Jacob H. Smith, U. S. Army (the image is in the public domain)