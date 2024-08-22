Скрытая угроза: НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в ФРГ из-за "угрозы" от разведки

Управление воздушного контроля и предупреждения НАТО AWACS сообщило в соцсетях о повышении уровня безопасности на авиабазе НАТО Гайленкирхен на западе Германии. Это решение было принято на основании разведданных о потенциальной угрозе.

По данным AWACS, в качестве меры предосторожности весь персонал базы, не задействованный в выполнении миссий, был отправлен домой. При этом отмечается, что работоспособность авиабазы не была нарушена.

Представители НАТО не раскрыли подробности угрозы, но подчеркнули необходимость усиления мер безопасности на объекте. Данное решение было принято для обеспечения защиты личного состава и инфраструктуры авиабазы.

Гайленкирхен является одной из ключевых военных баз НАТО в Германии. На ней размещаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, которые играют важную роль в системе воздушного наблюдения альянса.

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