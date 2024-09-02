В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после слов об Украине

Замглавы НАТО Мирча Джоанэ напомнил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому о том, что необходимо проводить консультации внутри Североатлантического альянса после того, как дипломат предложил перехватывать российские ракеты над Украиной.
При этом Джоанэ добавил, что западный военный блок уважает решение каждого союзника альянса, так как обеспечение национальной безопасности является суверенным правом каждой страны.
"Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас", — заявил заместитель генерального секретаря НАТО в интервью Financial Times (FT).
Кроме того, Джоанэ добавил, что несмотря на продолжающуюся помощь Украине, необходимо избежать эскалации.
Ранее Сикорский заявлял, что государства, которые граничат с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты до их вхождения в воздушное пространство этих стран.
Фото: presient.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine
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