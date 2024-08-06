Эксперт рассказал, на какой радикальный шаг может пойти НАТО на Украине

НАТО остается единственный выход для того, чтобы попытаться изменить ход боевых действий на Украине — вмешать в конфликт между Москвой и Киевом. Такое утверждение озвучил политолог Марк Слебода во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении", — заявил американский аналитик.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент у российской стороны есть политическая воля, и пока она остается, победа будет определенно за РФ. Он считает, что все разговоры касательно вхождения войск Североатлантического альянса на территорию Украины застопорились. Слебода предположил, что это может быть связано из-за нарастающего политического хаоса на Западе.

Эксперт также упомянул германское правительство. Политолог уверяет, что сейчас бундестаг висит на волоске, несмотря на то, что говорит о продолжающейся поддержке Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допускал отправку войск на территорию бывшей советской республики. Тогда он говорил, что это может произойти в критической ситуации, в том числе прорыва российскими войсками фронта.

Фото: commons.wikimedia.org/Allied Joint Force Command Brunssum