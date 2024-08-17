Североатлантический альянс принимал участие в подготовке операции украинских вооруженных сил в Курской области, утверждает норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION.

По его словам, невозможно предположить, что НАТО не было вовлечено в планирование этого вторжения в Россию. Дизен отметил, что альянс и США с 2014 года оказывают Украине поддержку в виде военной техники, обучения и разведывательных данных, что вызывает уверенность в их причастности к атаке ВСУ на Курскую область. Эксперт также упомянул о значительных потерях украинской армии в ходе этой операции и выразил мнение, что этот шаг может стать для Украины последним.

Утром 6 августа украинские подразделения начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено, как сообщил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов. Он добавил, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом к государственной границе. По информации Министерства обороны, к 16 августа, в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военнослужащих и 41 танк.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим осуществляет провокации и ведет стрельбу по гражданским объектам. Глава государства подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

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