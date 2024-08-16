Западные государства усиленно осуществляют стратегию сковывания РФ на Чёрном море, Организация Североатлантического договора намеревается увеличить присутствие, не соблюдая, таким образом, документ Монтрё, который был подписан по итогам конференции по пересмотру режима черноморских проливов. Об этом информировал российскую общественно-политическую газету "Известия" помощник президента РФ Николай Патрушев.
Российский государственный деятель Николай Патрушев заявил, что западные страны усиленно осуществляют стратегию сковывания Российской Федерации во внутреннем море бассейна Атлантического океана — Чёрном море, где военнослужащие международной военно-политической организации НАТО планируют расширить своё присутствие, не соблюдая, таким образом, конвенцию Монтрё.
По мнению Николая Патрушева, для расширения собственного влияния в Мировом океане Соединённые Штаты Америки и их союзники умышленно не замечают или стараются подвернуть ревизии и другие регулируемые международным правом и заключенные государствами соглашения.
Фото: commons. wikimedia. org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Paul Archer (the image is in the public domain)
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