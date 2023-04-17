НАТО готовится к вероятным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции. Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что данный конфликт является самым дорогостоящим в Европе со времен холодной войны. Это подтолкнуло альянс к наращиванию усилий по превращению организации в боеспособный военный альянс.
СВО способствовала пробуждению НАТО из "многолетней спячки", считают журналисты издания.
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