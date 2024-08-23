Политолог Дизен: война между Россией и НАТО становится все ближе

Прямой военный конфликт между НАТО и Российской Федерацией становится все ближе. Такое мнение выразил политолог из Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

"Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что ранее издание Iltalehti сообщало о том, что на границе РФ и Финляндии страны Североатлантического альянса собираются разместить бригады численностью от 4 до 5 тысяч военнослужащих.

Российские высокопоставленные чиновники, в том числе сам президент Владимир Путин, неоднократно говорили о том, что все заявления Запада о якобы намерении Москвы напасть на страны НАТО являются ложью. По словам главы государства, власти западных стран делают такие заявления, чтобы оправдать выделение огромных денег Украине.

Фото: dvidshub.net/Master Sgt. Benjamin Bloker