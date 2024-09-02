Польша может начать сбивать российские ракеты без участия НАТО

Польша может начать сбивать российские ракеты без участия Североатлантического альянса. Об этом сообщил профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий, пишет "Абзац".
По его словам, такие действия могут привести к незамедлительным ответным действиям со стороны России
"В этом случае речь идет не только о Варшаве, а она получит "ответку", но это ответственность страны перед НАТО", — заявил эксперт.
Кроме того, он считает, что в случае если Польша все же пойдет на эту провокацию, то западному военному блоку придется как-то реагировать на действия со стороны России. Клепацкий заверил, что ответ со стороны Москвы не будет пропущен.
Кроме того, аналитик отметил, что польская сторона очень склонна к провокациям, поэтому он не исключил, что Варшава может пойти на такие шаги, которые приведут к эскалации.
Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog
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