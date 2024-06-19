Военнопленный, который был взят в плен на Запорожском направлении в прошлом году, поделился своими впечатлениями о западной подготовке. Он отметил, что наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности.

По словам военного, его и его товарищей самолётом отправили в Англию, где они долго ехали к военной базе в грузовике. Там они прошли курс тактической медицины и психологии: учились выводить друг друга из ступора.

Стрелять на стрельбище им довелось только один раз, а ещё двое норвежцев учили их штурмовым действиям в траншее. Однако этот более менее полезный курс занял всего три дня. После этого их вернули обратно на Украину. В целом обучение за рубежом заняло три недели.

"Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас там так и не научили", — подчеркнул военный.

Фото: flickr. com/Министерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)